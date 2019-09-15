«Живая куколка»: модель Лена Перминова открыла секрет длинных и пушистых ресниц 5-летней дочери

«Моя живая куколка. Арише достались мои длинные и пушистые реснички, и к сожалению ей достались мои же тонкие и жидкие волосики, из которых получаются вот такие тонюсенькие две косички. Сразу скажу, что реснички своей дочке я не крашу», — написала мама, показав, как она колдует над красотой дочери.

«Так мило! Маленькая принцесса», «Красоточка», «А носик такой сладенький», «Волосы огонь. Красота в простоте», «Чудесная девочка! Я так и не поняла действия этих щипцов пыталась и повыкидывала их», — обсуждают в комментариях.