Ультракороткий комбинезон и казаки: Лена Перминова продемонстрировала бесконечно длинные ноги

Для жаркой погоды Перминова выбрала короткий комбинезон василькового цвета Полуприлегающий силуэт, накладные карманы, контрастная молния и нашивки – трендовая вариация на тему рабочей спецовки. Стильный образ модели завершил черный ремень из кожи, остромодные очки-маска с темными линзами и массивные казаки.
Моду на сапоги-казаки Перминова поддержала в числе первых. Их она мастерски сочетает с абсолютно разной по стилю одеждой. «Тренд, в который я влюбилась, – казаки. Хочется на автомате добавить к ним «разбойники», но нет – просто чертовски удобный вариант обуви. Я провела эксперимент и поняла, что одни такие сапоги сами подстраиваются под шелковые платья, джинсы и вообще любые луки» – пишет модель в своем Instagram.
А как вы относитесь к закрытой обуви летом?
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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