Ультракороткий комбинезон и казаки: Лена Перминова продемонстрировала бесконечно длинные ноги

Моду на сапоги-казаки Перминова поддержала в числе первых. Их она мастерски сочетает с абсолютно разной по стилю одеждой. «Тренд, в который я влюбилась, – казаки. Хочется на автомате добавить к ним «разбойники», но нет – просто чертовски удобный вариант обуви. Я провела эксперимент и поняла, что одни такие сапоги сами подстраиваются под шелковые платья, джинсы и вообще любые луки» – пишет модель в своем Instagram.