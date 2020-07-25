Сергей Лазарев показал новое фото подросшего сына: «Никита уже такой взрослый»
Фото: Instagram/@lazarevsergey
Сергей Лазарев —один из главных холостяков отечественной эстрады, но это не мешает ему воспитывать двоих детей, которых ему подарила суррогатная мать. Сыну певца Никите уже шесть лет, а дочери Ане скоро исполнится два года. В отличие от многих коллег, Лазарев нечасто балует поклонников снимками с подрастающими наследниками, поэтому каждый подобный кадр фанаты встречают с восторгом. В эти выходные Сергей Лазарев готовится выступить на open-air концерте в Лужниках, и на репетицию певец взял с собой Никиту. «Красавец мой», — комментирует знаменитый отец короткий ролик в Stories. Узкие джинсы, джинсовая куртка, модные кеды — сын Сергея Лазарева растет настоящим модником.
Певец поделился и совместным кадром с Никитой, добавив в подпись эмодзи-сердечко и фирменные хештеги.
«Принцы», — уверена Екатерина Варнава.
«Никитка, какой красавчик, глаз не оторвать», «Никита уже модель», «Ой, крутыши!!!», «Такие красивые», «Какой Ник красавчик», «Стильные пупсы», «Никита уже такой взрослый», «Счастливая семья! Папа и сын», «Какой же Никитос уже взрослый! Классные!», «Девчонки, прощайте», «Никитка миленький такой, с огромным удовольствием и полной серьезностью наблюдал за чеком, танцами, в общем, за тобой с ребятами!) Так трогательно!) Умничка, Никитка, и ты!)», «Какие же вы классные», «Похитители сердец», — комментируют снимок фолловеры Сергея Лазарева.
Напомним, о своей дочке Ане Сергей Лазарев рассказал лишь спустя год после ее рождения (факт появления сына певец скрывал около трех лет – прим.ред.). Артист не называет имени матери детей (биологически и Аня, и Никита родились от одной женщины, однако выносили их разные суррогатные мамы), но рассказывает, что, несмотря на внешнее сходство, характер у наследников разный: «Никита не ревновал к сестренке. Обрадовался, когда узнал, что станет старшим братом. Он чуткий и добрый мальчик. Наблюдает за Анечкой, приносит ей свои игрушки, держит на ручках... Дочь сейчас копия годовалого Никиты, но по характеру более требовательная».
Фото: Instagram/@lazarevsergey
Видео: Instagram/@lazarevsergey
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