Сергей Лазарев показал новое фото подросшего сына: «Никита уже такой взрослый»

«Принцы», — уверена Екатерина Варнава.

«Никитка, какой красавчик, глаз не оторвать», «Никита уже модель», «Ой, крутыши!!!», «Такие красивые», «Какой Ник красавчик», «Стильные пупсы», «Никита уже такой взрослый», «Счастливая семья! Папа и сын», «Какой же Никитос уже взрослый! Классные!», «Девчонки, прощайте», «Никитка миленький такой, с огромным удовольствием и полной серьезностью наблюдал за чеком, танцами, в общем, за тобой с ребятами!) Так трогательно!) Умничка, Никитка, и ты!)», «Какие же вы классные», «Похитители сердец», — комментируют снимок фолловеры Сергея Лазарева.

Напомним, о своей дочке Ане Сергей Лазарев рассказал лишь спустя год после ее рождения (факт появления сына певец скрывал около трех лет – прим.ред.). Артист не называет имени матери детей (биологически и Аня, и Никита родились от одной женщины, однако выносили их разные суррогатные мамы), но рассказывает, что, несмотря на внешнее сходство, характер у наследников разный: «Никита не ревновал к сестренке. Обрадовался, когда узнал, что станет старшим братом. Он чуткий и добрый мальчик. Наблюдает за Анечкой, приносит ей свои игрушки, держит на ручках... Дочь сейчас копия годовалого Никиты, но по характеру более требовательная».