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Сергей Лазарев показал новое фото подросшего сына: «Никита уже такой взрослый»

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Сергей Лазарев с сыном и дочкой

Фото: Instagram/@lazarevsergey

Сыну артиста в этом году исполнилось шесть лет.

Сергей Лазарев —один из главных холостяков отечественной эстрады, но это не мешает ему воспитывать двоих детей, которых ему подарила суррогатная мать. Сыну певца Никите уже шесть лет, а дочери Ане скоро исполнится два года. В отличие от многих коллег, Лазарев нечасто балует поклонников снимками с подрастающими наследниками, поэтому каждый подобный кадр фанаты встречают с восторгом. В эти выходные Сергей Лазарев готовится выступить на open-air концерте в Лужниках, и на репетицию певец взял с собой Никиту. «Красавец мой», — комментирует знаменитый отец короткий ролик в Stories. Узкие джинсы, джинсовая куртка, модные кеды — сын Сергея Лазарева растет настоящим модником.

Певец поделился и совместным кадром с Никитой, добавив в подпись эмодзи-сердечко и фирменные хештеги.

«Принцы», — уверена Екатерина Варнава.

«Никитка, какой красавчик, глаз не оторвать», «Никита уже модель», «Ой, крутыши!!!», «Такие красивые», «Какой Ник красавчик», «Стильные пупсы», «Никита уже такой взрослый», «Счастливая семья! Папа и сын», «Какой же Никитос уже взрослый! Классные!», «Девчонки, прощайте», «Никитка миленький такой, с огромным удовольствием и полной серьезностью наблюдал за чеком, танцами, в общем, за тобой с ребятами!) Так трогательно!) Умничка, Никитка, и ты!)», «Какие же вы классные», «Похитители сердец», — комментируют снимок фолловеры Сергея Лазарева.

Напомним, о своей дочке Ане Сергей Лазарев рассказал лишь спустя год после ее рождения (факт появления сына певец скрывал около трех лет – прим.ред.). Артист не называет имени матери детей (биологически и Аня, и Никита родились от одной женщины, однако выносили их разные суррогатные мамы), но рассказывает, что, несмотря на внешнее сходство, характер у наследников разный: «Никита не ревновал к сестренке. Обрадовался, когда узнал, что станет старшим братом. Он чуткий и добрый мальчик. Наблюдает за Анечкой, приносит ей свои игрушки, держит на ручках... Дочь сейчас копия годовалого Никиты, но по характеру более требовательная».

Фото: Instagram/@lazarevsergey

Видео: Instagram/@lazarevsergey

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