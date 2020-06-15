Сергей Безруков показал милое дачное видео с подросшим сыном: «С таким помощником ничего не страшно»

«С таким помощником ничего не страшно. Дачники!!!! #семья #дачники #работаврадость», — написал артист.

«Какой помощник подрастает», «Молодец! Важный такой», «Степан настоящий мужчина», «С таким помощником можно горы свернуть», «Самое лучшее время! Маленькие дети — это радость и счастье», «Сергей, очень всегда приятно смотреть на вашу семью! А сынуля растет настоящим помощником», «Одуванчик маленький ! Как старается помочь», «Степан Сергеевич на подхвате! Семейный подряд», «Будущий защитник и опора», «Степочка — ну вылитый маленький Сережа», «Копия папа», — обсуждают подписчики.