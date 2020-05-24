Сергей Безруков показал нежное фото полуторагодовалого сына: «Маленький я»

У актера Сергея Безрукова и режиссера Анны Матисон двое детей. Дочь Маша родилась в июле 2016 года, а в ноябре 2018 года на свет появился сын Степан. В это воскресенье, 24 мая, мальчику исполнилось полтора года. В честь праздника знаменитый отец показал новое фото наследника: «Стёпе сегодня полтора года!!!) Маленький Я.... #праздник #сынуполторагода #деньрождения».