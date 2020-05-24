Сергей Безруков показал нежное фото полуторагодовалого сына: «Маленький я»
Фото: Instagram Сергея Безрукова
У актера Сергея Безрукова и режиссера Анны Матисон двое детей. Дочь Маша родилась в июле 2016 года, а в ноябре 2018 года на свет появился сын Степан. В это воскресенье, 24 мая, мальчику исполнилось полтора года. В честь праздника знаменитый отец показал новое фото наследника: «Стёпе сегодня полтора года!!!) Маленький Я.... #праздник #сынуполторагода #деньрождения».
«Счастья Стёпе !!! Поздравляю!!!!!», «Какие же красивые у Вас детки😍», «Сладкий такой малыш», «Копия папанька», «Это ваш сынок, какой хорошенький мальчик», «Будь здоровеньким, малыш сладенький», «Глазки папины», «Красавчик маленький», «Боже, он прозрачный, нежный💫будь всегда здоров и удачлив, малыш», «Какой же сладкий», «Ну, что за чудо», — умиляются поклонники.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!