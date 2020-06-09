«Папино счастье»: Сергей Безруков показал нежное фото с подросшей красавицей-дочкой
Фото: Instagram Сергея Безрукова
Трогательное семейное фото, которым поделился в своем блоге Сергей Безруков, покорило его поклонников. В кадре отец нежно обнимает дочь. «Всем доброго вечера, дорогие мои, хоррошие! Всем добра, здоровья и счастья! Берегите друг друга», — поделился нежностью он.
«Какие вы солнечные», «Такие классные», «Машенька просто чудо», «У Маши уже личико загорелое, скоро веснушки будут, как и у Вас», «Ну до чего ж куколка! Папина дочка», «Папина красотулечка! Роднулечка! Маленькая принцесса», «Какое счастье обниматься с родными», «Папино счастье», «И нет вас счастливее», — комментируют фолловеры, отмечая сходство отца и дочери.
Дети — дочка Маша и сын Степан — родились у Сергея Безрукова в браке с Анной Матисон. На радость поклонников, Сергей часто делится фотографиями семьи в своем блоге.
Фото и видео: Instagram
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