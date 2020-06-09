«Папино счастье»: Сергей Безруков показал нежное фото с подросшей красавицей-дочкой

«Какие вы солнечные», «Такие классные», «Машенька просто чудо», «У Маши уже личико загорелое, скоро веснушки будут, как и у Вас», «Ну до чего ж куколка! Папина дочка», «Папина красотулечка! Роднулечка! Маленькая принцесса», «Какое счастье обниматься с родными», «Папино счастье», «И нет вас счастливее», — комментируют фолловеры, отмечая сходство отца и дочери.

Дети — дочка Маша и сын Степан — родились у Сергея Безрукова в браке с Анной Матисон. На радость поклонников, Сергей часто делится фотографиями семьи в своем блоге.