Сати Казанова показала внушительный живот во время концерта

Слухи о беременности Сати Казановой ходят уже давно. Поклонники артистки уверены: ей давно пора стать мамой. Публичное представление жениха и пышная свадьба (а точнее — три) всего после нескольких месяцев бурного романа, еще больше накалили страсти. Поклонники стали ждать новостей с удвоенной силой, а каждый пост звезды воспринимать как намек на беременность. Сегодня в Сети появились фотографии и видеоролики с концерта «Партийная зона МУЗ-ТВ», на которых отчетливо видно: 35-летняя певица беременна.
Сати признавалась, что до встречи с будущим мужем и отцом будущих детей она предпочитала иметь отношения с успешными щедрыми брюнетами, но итальянский фотограф Стефано Тиоццо, который бросил все ради певицы и переехал в Россию, изменил ее принципы. «Уверена, что мне встретился лучший мужчина. Восхищаюсь чистотой его сердца, оптимизмом», — признавалась Сати. «А мне повезло найти самую прекрасную девушку на свете! Нежную, искреннюю, сильную, но в то же время по-детски непосредственную», — отвечал Стефано.
Поздравляем пару со скорым пополнением в семействе!
Фото: instagram