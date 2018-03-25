Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Сати Казанова показала внушительный живот во время концерта

1 / 10
Фото из Instagram Сати Казановой
Arrows-left
Arrows-right
Reload
35-летняя певица Сати Казанова больше не может скрывать беременность.

Слухи о беременности Сати Казановой ходят уже давно. Поклонники артистки уверены: ей давно пора стать мамой. Публичное представление жениха и пышная свадьба (а точнее — три) всего после нескольких месяцев бурного романа, еще больше накалили страсти. Поклонники стали ждать новостей с удвоенной силой, а каждый пост звезды воспринимать как намек на беременность. Сегодня в Сети появились фотографии и видеоролики с концерта «Партийная зона МУЗ-ТВ», на которых отчетливо видно: 35-летняя певица беременна.

Сати признавалась, что до встречи с будущим мужем и отцом будущих детей она предпочитала иметь отношения с успешными щедрыми брюнетами, но итальянский фотограф Стефано Тиоццо, который бросил все ради певицы и переехал в Россию, изменил ее принципы. «Уверена, что мне встретился лучший мужчина. Восхищаюсь чистотой его сердца, оптимизмом», — признавалась Сати. «А мне повезло найти самую прекрасную девушку на свете! Нежную, искреннюю, сильную, но в то же время по-детски непосредственную», — отвечал Стефано.

Поздравляем пару со скорым пополнением в семействе!

Фото: instagram

Гороскоп