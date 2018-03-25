Сати Казанова показала внушительный живот во время концерта

Слухи о беременности Сати Казановой ходят уже давно. Поклонники артистки уверены: ей давно пора стать мамой. Публичное представление жениха и пышная свадьба (а точнее — три) всего после нескольких месяцев бурного романа, еще больше накалили страсти. Поклонники стали ждать новостей с удвоенной силой, а каждый пост звезды воспринимать как намек на беременность. Сегодня в Сети появились фотографии и видеоролики с концерта «Партийная зона МУЗ-ТВ», на которых отчетливо видно: 35-летняя певица беременна.