Поклонники певицы считают, что она намекнула на свое интересное положение.

Недавно вышедшая замуж Сати Казанова рассказала, что ей теперь хочется поесть еду, которую она раньше не любила и себе не позволяла. «Вчера на ночь вдруг слопала следующий страаааанный список: чак-чак (добрый кусок глютена+мёд+масло), фисташки и чипсы (по горсточке, но сам факт), шоколадные конфеты (3 большие штуки)...Не ожидала я такого от себя, канешна... Но вот что примечательно: никакого чувства вины и горя - я молодец! Все же, мы, женщины так устроены, что запретами и «силой воли» нам не справиться - только через Любовь к себе. Тогда можно договориться с собой легко. И даже лопать на ночь непотребные продукты, оставаясь стройной и красивой!» — написала она в Instagram.

Подписчики Сати решили, что неспроста ее потянуло на «непотребные продукты». Многие сделали вывод, что певица беременна! «У вас там не две полоски?», «Беременна», «Возможно, вы беременна, поэтому организм требует лопать все подряд», «Наверное, беременная», «Может, ты беременна?», «Надо сходить на узи, проходили через это)))», «Беременность она такая», — написали они в комментариях.

Напомним, осенью Сати Казанова вышла замуж. Избранником певицы стал итальянский фотограф Стефано Тиоццо.

Фото: instagram