Регина Тодоренко спровоцировала слухи о беременности

Вечером 8 июня в Москве состоялась церемония вручения музыкальной премии телеканала МУЗ-ТВ. По красной дорожке перед спорткомплексом «Олимпийский» прошли самые яркие представители отечественного шоу-бизнеса. Экс-ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко немало привлекла внимание публики в белоснежном платье, украшенным изображением леопардов. Пышные юбки подчеркнули изменившуюся фигуру телезвезды, намекнув на ее «интересное положение».
Портал Super.ru попросил Регину прокомментировать появившиеся слухи, на что она ответила, что ее можно поздравлять. Однако днем ранее Тодоренко посетила церемонию вручения премии Fashion People Awards, на которой живота абсолютно не было видно.
Напомним, в прошлом году Регина Тодоренко ушла из «Орла и решки» после четырех лет работы. В открытом письме, опубликованном в Instagram, телеведущая отметила, что хочет выйти замуж и родить детей. Регина не называет имени своего избранника, однако многие поклонники харизматичной ведущей уверены, что им является певец Влад Топалов.
Фото: Диана Гербер/Passion.ru, пресс-служба, instagram