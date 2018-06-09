Регина Тодоренко спровоцировала слухи о беременности

Напомним, в прошлом году Регина Тодоренко ушла из «Орла и решки» после четырех лет работы. В открытом письме, опубликованном в Instagram, телеведущая отметила, что хочет выйти замуж и родить детей. Регина не называет имени своего избранника, однако многие поклонники харизматичной ведущей уверены, что им является певец Влад Топалов.

Фото: Диана Гербер/Passion.ru, пресс-служба, instagram