«Растем, взрослеем»: Светлана Пермякова показала новые фотографии похожей на нее как две капли воды дочери

«Мамино отражение», «Маленькая Света», «Вот это сыграли гены, обалдеть», «Мама в самом ярком и чётком проявлении», «Была на папу похожа, сейчас на Вас», «Вот это работа под копирку!! Вот это труд!!!», «Варвара выросла как! Красавица», «Такой мамин клон», «Даже не глядя на автора можно понять чей пост и милое счастье на нем», — обсуждают фолловеры.

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Фото: instagram