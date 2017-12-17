Дочь актрисы Светланы Пермяковой становится все больше похожа на маму.

Накануне в блоге Светланы Пермяковой появились новые снимки ее дочери Варвары. На одном из кадров девочка настолько похожа на маму, что можно подумать, что это просто детская фотография актрисы.

«Мамина копия!», «Такая девчушка ладненькая, супер!», «Как на маму похожа! Супер!!!!!», «Чудесная мамина дочурка», — уверены подписчики.

Варвара родилась в июле 2012 года в союзе актрисы с ее директором Максимом Скрябиным — спустя четыре года после знакомства. Несмотря на то что родители девочки расстались, они постарались сохранить теплые и дружеские отношения ради ее спокойствия. Самой Светлане пришлось пережить массу тяжелых моментов, и она хотела бы уберечь Варю от этого.

Фото: instagram