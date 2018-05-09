Лера Кудрявцева хочет родить второго ребенка за границей

В Сети по-прежнему обсуждают беременность телеведущей Леры Кудрявцевой, которая, вне всяких сомнений, ждет второго ребенка. Оказалось, звезда родит не раньше конца лета, но сейчас ей уже сложно скрывать сильно округлившийся живот.

«Лера действительно беременна. На данный момент она решает, где будет рожать. Вероятнее всего, это произойдет не в России. Срок — конец лета-начало осени», — рассказали журналу StarHit в окружении телезвезды.