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Лера Кудрявцева хочет родить второго ребенка за границей

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Лера Кудрявцева
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Говорят, 47-летняя беременная Лера Кудрявцева скоро улетит в США, где планирует рожать.

В Сети по-прежнему обсуждают беременность телеведущей Леры Кудрявцевой, которая, вне всяких сомнений, ждет второго ребенка. Оказалось, звезда родит не раньше конца лета, но сейчас ей уже сложно скрывать сильно округлившийся живот.

«Лера действительно беременна. На данный момент она решает, где будет рожать. Вероятнее всего, это произойдет не в России. Срок — конец лета-начало осени», — рассказали журналу StarHit в окружении телезвезды.

Несмотря на интересное положение, Лера продолжает вести активный образ жизни. Недавно Кудрявцева публиковала в своем микроблоге фотографии из Италии, куда летала вместе с мужем. В Риме будущие родители много гуляли, встречались с друзьями и ходили на футбольный матч на знаменитый «Стадио Олимпико».

Фото: Instagram

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