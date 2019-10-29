«Повторяй за мной»: 4-летний сын Подольской и Преснякова устроил маме урок зажигательных танцев

Маленький сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова растет артистичным мальчишкой. Подписчики артистов отмечают, что он расковано ведет себя перед камерой и отлично чувствует музыку.

Новый ролик с 4-летним Артемием показал, что ребенок взял яркие черты от отца и старшего брата Никиты. Владимир Пресняков в начале 1980-х прославился не только необычным голосом, но и талантом танцора брейк-данса.