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«Повторяй за мной»: 4-летний сын Подольской и Преснякова устроил маме урок зажигательных танцев

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Счастливые родители в день рождения сына

Фото: Instagram

Видеоролик со своими любимыми выложил в Сеть глава семейства.

Маленький сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова растет артистичным мальчишкой. Подписчики артистов отмечают, что он расковано ведет себя перед камерой и отлично чувствует музыку.

Новый ролик с 4-летним Артемием показал, что ребенок взял яркие черты от отца и старшего брата Никиты. Владимир Пресняков в начале 1980-х прославился не только необычным голосом, но и талантом танцора брейк-данса.

«Зажигательные танцы», «Классный парень!», «Хореограф в семье подрастает», «Требуем продолжения», «Талантливый парень растет», «Отрыв», «Ему нужна сцена и зритель! Сладенький командир!», «Гены не спят», — отметили в комментариях.

Напомним, Артемий родился в июне 2015 года, через 10 лет после знакомства своих родителей. В день рождения сына Наталья Подольская призналась, что не представляет, как они с мужем столько лет жили без своего мальчугана. У Владимира Преснякова от брака с Кристиной Орбакайте есть взрослый сын Никита, который тоже стал артистом.

Фото и видео: Instagram

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