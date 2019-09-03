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«Солнышко»: Владимир Пресняков нежно признался в любви Наталье Подольской

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Владимир Пресняков и Наталья Подольская

Фото: Instagram

Супруги провели романтический вечер.

Владимир Пресняков сходил на свидание с Натальей Подольской. Именно такие чувства, по его словам, он испытал во время ужина с женой в ресторане.

В Instagram певец опубликовал снимок с супругой, признавшись ей в любви. «Чувство,как на первом свидании! Очень люблю Тебя, СОЛНЫШКО!!!», - написал Владимир Пресняков (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).

«вы прекрасны! Такая изящная, хрупкая, красивая, утонченная, этетичная, красавица! С шикарным голосом!», «Красивые», «Обожаю вашу семью, выы такие трогательные по-хорошему по отношению друг к другу, чудо в этом жестоком мире, берегите свое счастье», «Очень нравится ваша семья!! Супер семейка», «Какая же вы потрясающая пара, очень светлые оба красивые, своей любовью друг к другу вы несёте людям свет и добро!», - написали Владимиру и Наталье в комментариях.

А вам нравится эта пара?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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