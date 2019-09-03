«Солнышко»: Владимир Пресняков нежно признался в любви Наталье Подольской

«вы прекрасны! Такая изящная, хрупкая, красивая, утонченная, этетичная, красавица! С шикарным голосом!», «Красивые», «Обожаю вашу семью, выы такие трогательные по-хорошему по отношению друг к другу, чудо в этом жестоком мире, берегите свое счастье», «Очень нравится ваша семья!! Супер семейка», «Какая же вы потрясающая пара, очень светлые оба красивые, своей любовью друг к другу вы несёте людям свет и добро!», - написали Владимиру и Наталье в комментариях.

А вам нравится эта пара?