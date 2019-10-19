«Пора брать в подтанцовку»: в Сети обсуждают забавное видео с четырехлетним сыном Преснякова и Подольской
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Натальи Подольской
Природа не всегда отдыхает на детях, уверены пользователи Сети. Многие считают, что у талантливых родителей растут талантливые наследники. Например, как 4-летний Артемий, сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова. Недавно певица поделилась видеороликом, снятым за кулисами ее концерта. Маленький Артемий внимательно наблюдает за маминым выступлением и старательно повторяет движения танцоров. «Даже не думайте смеяться.... все серьезно», — подписала видео знаменитая мама.
«Такой умничка, все повторяет», «Уже пора брать в подтанцовку,не хуже будет танцевать. Ребенок своих родителей-ТАЛАНТ», «Какой умничка! Молодец! 😘», «Так здорово и точно все повторяет!!!», «А это точно Тема?», «Отличная подтанцовка на сцене и за сценой👍👍👍👍», «По-моему, профессия у Вашего сынули уже выбрана», «Сынок растет талантливый», «Во даёт)) так и хотелось, чтоб он постепенно вышел)) На сцену уже не смотришь, за кулисами жаришка», « И даже хорошо получается повторять движения! Будущая 🌟 звезда — это факт, с такими-то родителями!», — обсуждают публикацию подписчики.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!