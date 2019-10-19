passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Пора брать в подтанцовку»: в Сети обсуждают забавное видео с четырехлетним сыном Преснякова и Подольской

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Наталья Подольская

Фото: Instagram Натальи Подольской

Наталья Подольская опубликовала ролик, снятый во время ее выступления.

Природа не всегда отдыхает на детях, уверены пользователи Сети. Многие считают, что у талантливых родителей растут талантливые наследники. Например, как 4-летний Артемий, сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова. Недавно певица поделилась видеороликом, снятым за кулисами ее концерта. Маленький Артемий внимательно наблюдает за маминым выступлением и старательно повторяет движения танцоров. «Даже не думайте смеяться.... все серьезно», — подписала видео знаменитая мама.

«Такой умничка, все повторяет», «Уже пора брать в подтанцовку,не хуже будет танцевать. Ребенок своих родителей-ТАЛАНТ», «Какой умничка! Молодец! 😘», «Так здорово и точно все повторяет!!!», «А это точно Тема?», «Отличная подтанцовка на сцене и за сценой👍👍👍👍», «По-моему, профессия у Вашего сынули уже выбрана», «Сынок растет талантливый», «Во даёт)) так и хотелось, чтоб он постепенно вышел)) На сцену уже не смотришь, за кулисами жаришка», « И даже хорошо получается повторять движения! Будущая 🌟 звезда — это факт, с такими-то родителями!», — обсуждают публикацию подписчики.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!