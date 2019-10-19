«Пора брать в подтанцовку»: в Сети обсуждают забавное видео с четырехлетним сыном Преснякова и Подольской

«Такой умничка, все повторяет», «Уже пора брать в подтанцовку,не хуже будет танцевать. Ребенок своих родителей-ТАЛАНТ», «Какой умничка! Молодец! 😘», «Так здорово и точно все повторяет!!!», «А это точно Тема?», «Отличная подтанцовка на сцене и за сценой👍👍👍👍», «По-моему, профессия у Вашего сынули уже выбрана», «Сынок растет талантливый», «Во даёт)) так и хотелось, чтоб он постепенно вышел)) На сцену уже не смотришь, за кулисами жаришка», « И даже хорошо получается повторять движения! Будущая 🌟 звезда — это факт, с такими-то родителями!», — обсуждают публикацию подписчики.