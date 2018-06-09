Повезло больше, чем сестре: Пиппа Миддлтон всервые рассказала о своей беременности

Слухи о беременности Пиппы Миддлтон, родной сестры герцогини Кембриджской Кейт, ходили уже несколько недель. И вот, женщина официально подтвердила: она ждет ребенка. Отцом станет 42-летний супруг Пиппы, Джеймс Мэттьюз.

В интервью британскому журналу Waitrose пиппа Миддлтон сообщила, что столкнулась с рядом трудностей. Из-за того, что они с мужем до поры до времени не хтели раскрывать тайну беременности, ей пришлось многое изучить самой. Так, спортивная Пиппа вовсе не планирует отказываться от привычных нагрузок.

«Я адаптировала свою обычную тренировку к моему новому положению. Пришлось снизить интенсивность и вес. Сейчас я занимаюсь три раза в неделю по 45 минут. Мое тело, конечно, будет меняться, и из-за спорта оно становится сильнее», — добавила она.