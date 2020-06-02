«Похож на отца»: в Сети обсуждают редкое фото сына модели Алены Гавриловой и олигарха Рустама Тарико

«Дорогой, любимый и единственный мой сыночек! Поздравляю тебя с Днем Рождения! Тебя нет в социальных сетях, пока) но знаю, что ты увидишь это поздравление! Ты моя жизнь! Не знаю, почему мне так повезло в жизни и я получила такой подарок, как ты! Это большое счастье! Мы с папой постараемся дать тебе все , чтобы ты был счастливым и будем рядом всегда! Моя гордость! Люблю тебя до потери сознания, твоя мамочка», — написала она.