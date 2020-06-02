«Похож на отца»: в Сети обсуждают редкое фото сына модели Алены Гавриловой и олигарха Рустама Тарико
Фото: Instagram Алены Гавриловой
«Дорогой, любимый и единственный мой сыночек! Поздравляю тебя с Днем Рождения! Тебя нет в социальных сетях, пока) но знаю, что ты увидишь это поздравление! Ты моя жизнь! Не знаю, почему мне так повезло в жизни и я получила такой подарок, как ты! Это большое счастье! Мы с папой постараемся дать тебе все , чтобы ты был счастливым и будем рядом всегда! Моя гордость! Люблю тебя до потери сознания, твоя мамочка», — написала она.
«Ничего себе. Алена показала фото сына», «Какой взрослый», «Красивые какие», «Как он похож на вас», «Сын на Рустама похож», «Похож на отца», «Такой замечательный мальчик», «Очень красивый парень», «Он у тебя очень крутой», — комментируют фолловеры.
Фото и видео: Instagram
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