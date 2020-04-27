Подросшая красавица-дочь Кети Топурии становится точной копией мамы
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Фото: Instagram Кети Топурии
33-летняя Кети Топурия восхитила фанатов фотографией 4-летней Оливии.
«Сладкая», «Куколка», «Маленькая мама», «Как она выросла)))) красивая девчонка!!! Кэти, она так на тебя стала похожа, только кариглазка) а цвет волос офигенный», «Карие у нее шикарные волосы», — обсуждают поклонники певицы.
Четырехлетняя Оливия родилась у Кети Топурии в браке с бизнесменом Львом Гейхманом. После развода родителей девочка осталась жить с мамой и поладила с ее новым бойфрендом.
Фото и видео: Instagram
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