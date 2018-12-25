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«Мы остыли после рождения дочери, так бывает»: Кети Топурия раскрыла истинную причину развода с мужем

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кети Топурия и Лев Гейхман на своей свадьбе в 2013 году

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32-летняя певица наконец призналась, почему рассталась с супругом Львом Гейхманом после 8 лет отношений.

Многие считали, что Кети Топурия ушла от мужа, бизнесмена Льва Гейхмана, изменив ему с рэпером Гуфом еще весной 2017 года. Певица не торопилась ни подтверждать, ни опровергать эти слухи, но на днях у нее, видимо, сдали нервы. Звезда все же ответила на соответствующий вопрос корреспондента передачи «Ты не поверишь!».

«Все начали говорить, что я с Лешей начала встречаться, еще когда была замужем. Нет, на тот момент мы уже давно не общались с мужем. Только я не стала все это выносить на публику, но, видимо, надо было. После того, как родилась дочь, мы остыли. В жизни так бывает. Мы решили разойтись, но не стали об этом орать», — заявила Кети.

Видимо, именно потому, что Кети и Лев расстались не по причине измены девушки, им удалось сохранить по-настоящему дружеские отношения. Звезда не препятствует общению маленькой дочки Оливии с папой, и 3-летняя девочка часто гостит у Гейхмана в США, где тот сейчас живет.

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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