«Мы остыли после рождения дочери, так бывает»: Кети Топурия раскрыла истинную причину развода с мужем

Многие считали, что Кети Топурия ушла от мужа, бизнесмена Льва Гейхмана, изменив ему с рэпером Гуфом еще весной 2017 года. Певица не торопилась ни подтверждать, ни опровергать эти слухи, но на днях у нее, видимо, сдали нервы. Звезда все же ответила на соответствующий вопрос корреспондента передачи «Ты не поверишь!».

«Все начали говорить, что я с Лешей начала встречаться, еще когда была замужем. Нет, на тот момент мы уже давно не общались с мужем. Только я не стала все это выносить на публику, но, видимо, надо было. После того, как родилась дочь, мы остыли. В жизни так бывает. Мы решили разойтись, но не стали об этом орать», — заявила Кети.