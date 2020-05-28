Платье из «фольги» и большой живот: беременная Кэти Перри незадолго до родов устроила селфи-фотосессию

Кэти Перри и Орландо Блум объявили о «своем» интересном положении в марте 2020 года, когда живот певицы уже невозможно было скрывать даже под просторными платьями. А вскоре знаменитости сообщили, что у них родится дочь.

Кэти и Орландо встречаются три года. Они уже объявили о своей помолвке, брак станет вторым для каждого из них. У Блума от первого брака с моделью Мирандой Керр есть сын Флинн.