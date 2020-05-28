Платье из «фольги» и большой живот: беременная Кэти Перри незадолго до родов устроила селфи-фотосессию
Фото: Instagram
Уже скоро 35-летняя Кэти Перри и ее жених — звезда «Пиратов Карибского моря» Орландо Блум станут родителями девочки. «Лето 2020 будет жарким», — ранее заявила певица, сообщив о беременности.
В Instagram звезда выкладывает милые фото с большим животом. И, судя по его размерам, роды не за горами. В очередной раз Кэти Перри устроила себе селфи-фотосессию в платье из «фольги». Свободный сверкающий наряд подчеркнул изменившиеся формы артистки.
Кэти Перри и Орландо Блум объявили о «своем» интересном положении в марте 2020 года, когда живот певицы уже невозможно было скрывать даже под просторными платьями. А вскоре знаменитости сообщили, что у них родится дочь.
Кэти и Орландо встречаются три года. Они уже объявили о своей помолвке, брак станет вторым для каждого из них. У Блума от первого брака с моделью Мирандой Керр есть сын Флинн.
Фото и видео: Instagram, Getty Images, East News
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