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Дикий смех и присутствие посторонних: Яна Рудковская рассказала о мистике, которая происходит в ее особняке

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Яна Рудковская с семьей

Фото: Instagram Яны Рудковской
44-летняя Яна Рудковская вызвала батюшку, чтобы избавиться от потусторонних сил в своем доме.

События, которые происходят в доме продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, повергли в ужас всех его обитателей.

«На 3 этаже начали происходить странные вещи: внезапно резко открываться ночью дверь в комнату Саши, которую можно открыть только сильно нажав на ручку двери, кричать диким смехом игрушка в гардеробной (которую мы так и не обнаружили, у нас и игрушек то таких нет со смехом), и игрушка ли это была!?», — пожаловалась Яна Рудковская этим утром.

«Няня Саши пожаловалась, что чувствует присутствие кого-то постоянно, как-будто кто-то ходит рядом, странные шумы и звуки! Все это может показаться бредом если бы не вчера уже поздно вечером маленькая безобидная собачка Фифа прибежала с 3 этажа (где спала у Саши в ногах) за няней и дождавшись ее и поднявшись в на 3 этаж начала рычать и громко лаять в темноте (я не помню ни одного подобного случая с ней). Кроме виляния хвостиком я думала она ни на что не способна вообще», — продолжила повествование она.

«Часы постоянно показывают неправильное время! То останавливаются, то снова идут, хотя батарейки меняем постоянно. Саша уже 3 месяца боится подниматься один на 3 этаж и тоже говорит, что слышит звуки странные и чувствует что кто-то присутствует. Вчера этот факт про 3 этаж подтвердили все женщины, которые помогают нам по дому! Просто боялись говорить раньше! Подумали, что решат, что сумасшедшие», — делится Яна.

В итоге на семейном совете было решено обратиться к священнослужителю: «Я в жизни в такие вещи не верила, как и Евгений, но сегодня вызывали батюшку осветить дом. Так как стало всем уже не по себе! У нас дома много старинных вещей, в том числе старинных зеркал на 3 этаже! Возможно с этим еще связано! Я понимаю, что 2019 год на дворе, но у меня в жизни такое впервые и я не знаю как с этим бороться и вообще что делать?((( Как -то не хочется обижать этого кого-то, но и жить с этим тоже не хочется дальше».

Впрочем, это не единственная странная история, связанная с домом Яны Рудковской. Его женщина купила на стадии недостроенной двухэтажной коробки на пустыре с тремя елками, облагородила территорию, достроила третий этаж.

«Тут у нас печальная история произошла. Всеми проектными работами занимался архитектор Владимир Ревин, но потом он внезапно скончался, и я уже не стала брать никого другого, завершала процесс сама. Сюда Володя вложил очень много сил, отрисовал всю планировку, коммуникации — электрику, сантехнику. С моим выбором мебели Володя был категорически не согласен. Он хотел двигаться в проверенном русле — чистые, белые, безупречные, выхолощенные пространства, но я в них уже достаточно пожила, мне хотелось чего-то большего», — рассказывала Яна в интервью для журнала Tatler.

А вы когда-либо сталкивались с подобными явлениями?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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