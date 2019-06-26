Дикий смех и присутствие посторонних: Яна Рудковская рассказала о мистике, которая происходит в ее особняке

События, которые происходят в доме продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, повергли в ужас всех его обитателей.

«На 3 этаже начали происходить странные вещи: внезапно резко открываться ночью дверь в комнату Саши, которую можно открыть только сильно нажав на ручку двери, кричать диким смехом игрушка в гардеробной (которую мы так и не обнаружили, у нас и игрушек то таких нет со смехом), и игрушка ли это была!?», — пожаловалась Яна Рудковская этим утром.

«Няня Саши пожаловалась, что чувствует присутствие кого-то постоянно, как-будто кто-то ходит рядом, странные шумы и звуки! Все это может показаться бредом если бы не вчера уже поздно вечером маленькая безобидная собачка Фифа прибежала с 3 этажа (где спала у Саши в ногах) за няней и дождавшись ее и поднявшись в на 3 этаж начала рычать и громко лаять в темноте (я не помню ни одного подобного случая с ней). Кроме виляния хвостиком я думала она ни на что не способна вообще», — продолжила повествование она.