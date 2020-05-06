Один шанс на 200 миллионов: женщина родила трех идентичных близнецов – и это очень большая редкость
Жительница Уэльса поделилась своей удивительной историей с британский онлайн-порталом Daily Mail. По ее словам, она узнала, что ждет сразу на 8 неделе беременности. И это известие сначала повергло Кэти в шок, ведь у нее уже был старший сын и стать многодетной матерью она явно не планировала. «Врачи говорили, что забеременеть тройней — уже большая редкость, но на тот момент они не догадывались, что близнецы были еще и однояйцевыми», – пояснила женщина, добавив, что первая мысль, которая крутилась у нее в голове в тот момент была о том, что их семья не может себе сейчас позволить купить машину побольше или новый дом.
Фото: facebook
Кэти сказала, что до 26 недели ее беременность протекала вполне благополучно, еженедельно она наблюдалась у акушерки, каждые 2 недели делала УЗИ, чтобы убедиться, что ее малыши развиваются правильно. Однако затем врачи начали беспокоиться: один из тройняшек перестал набирать вес, а затем у женщины начались преждевременные схватки, которые удалось остановить. Но на 28 неделе, когда схватки начались вновь, специалисты приняли решение сделать ей экстренное кесарево сечение на 4 недели раньше предполагаемой даты родов (для многоплодной беременности 32 недели считается нормальным сроком).
Малыши появились на свет крошечные: Томми, первый появившийся на свет мальчик, весил 1,23 килограмма, Джошуа, второй и тройняшек, – 1,49 килограммов, а Эдди, последний из близнецов, родившийся на 2 минуты позже старшего брата, – 1,46 кило. Врачи, до конца не верившие, что у Кэти будут именно идентичные близнецы, были поражены, когда увидели их. Дети были совершенно здоровы, а через неделю молодую мать и ее малышей выписали домой – как раз вовремя, потому что вскоре началась пандемия коронавируса и страну закрыли на карантин.
Соседи молодой пары, которая внезапно стала многодетной, решили поддержать их и анонимно собрали для новорожденных целую корзину с предметами первой необходимости, в том числе и подгузники, которые точно не будут лишними. Кэти признается, что сейчас для них с мужем рождение их малышей стало лучом света среди мрака коронавируса.
Фото: facebook, depositphotos
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