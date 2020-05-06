Один шанс на 200 миллионов: женщина родила трех идентичных близнецов – и это очень большая редкость

Малыши появились на свет крошечные: Томми, первый появившийся на свет мальчик, весил 1,23 килограмма, Джошуа, второй и тройняшек, – 1,49 килограммов, а Эдди, последний из близнецов, родившийся на 2 минуты позже старшего брата, – 1,46 кило. Врачи, до конца не верившие, что у Кэти будут именно идентичные близнецы, были поражены, когда увидели их. Дети были совершенно здоровы, а через неделю молодую мать и ее малышей выписали домой – как раз вовремя, потому что вскоре началась пандемия коронавируса и страну закрыли на карантин.

Соседи молодой пары, которая внезапно стала многодетной, решили поддержать их и анонимно собрали для новорожденных целую корзину с предметами первой необходимости, в том числе и подгузники, которые точно не будут лишними. Кэти признается, что сейчас для них с мужем рождение их малышей стало лучом света среди мрака коронавируса.

Фото: facebook, depositphotos

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