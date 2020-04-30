У популярной блогерши обнаружили «отвратительные» импланты в пятой точке, но она дала отпор всем критикам
Фото: Instagram
Как передает британский онлайн-портал Daile Star, девушка в своем аккаунте в социальной сети Instagram поделилась откровенным фото в бикини, на котором стоит спиной к фотографу и обнимает своего татуированного красавца парня. Однако внимание подписчиков привлекла не изящная и подтянутая фигура девушки или ее роскошные темные волосы. Подписчики заподозрили свою любимицу в том, что на вставила себе «грязные» импланты в я годицы, чтобы обзавестись выдающимися выпуклостями на теле. За это они высмеяли ее в комментариях. «Твои импланты в ягодицах просто отвратительны», – написал один из наиболее злобных хейтеров.
Однако Лондон Шей – девушка боевая и решила не молчать. Она резко ответила, что никогда не прибегала к пластической хирургии и не стоит судить о книге по ее обложке – это всего лишь фото, на котором видно, как причудливо упали тени, плюс девушка изогнула спину, из-за этого ее пятая точка на снимке выглядит более выдающейся, чем есть на самом деле. «Я никогда не зашла бы так далеко и не стала бы вставлять себе импланты. Я вижу, как попа выглядит на картинке, но в реальности она меньше, чем кажется. Я нервничала, когда публиковала это фото. потому что ожидала, что люди начнут писать подобные комментарии. Однако я осознала, что меня не должно волновать чужое мнение, и я горжусь тем, что на фото мои ягодицы выглядят так хорошо», — отметила Гохин.
Поклонники модели также встали на ее защиту, они накинулись на ее обидчика и написали: «Пожилой мужчина, оскорбляющий женщину, сам просто противен», «Ты просто ужасен. Иди и живи, а не расточай злобу в Интернете», «Ты одержим чужой задницей».
Фото: instagram
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