У популярной блогерши обнаружили «отвратительные» импланты в пятой точке, но она дала отпор всем критикам

Однако Лондон Шей – девушка боевая и решила не молчать. Она резко ответила, что никогда не прибегала к пластической хирургии и не стоит судить о книге по ее обложке – это всего лишь фото, на котором видно, как причудливо упали тени, плюс девушка изогнула спину, из-за этого ее пятая точка на снимке выглядит более выдающейся, чем есть на самом деле. «Я никогда не зашла бы так далеко и не стала бы вставлять себе импланты. Я вижу, как попа выглядит на картинке, но в реальности она меньше, чем кажется. Я нервничала, когда публиковала это фото. потому что ожидала, что люди начнут писать подобные комментарии. Однако я осознала, что меня не должно волновать чужое мнение, и я горжусь тем, что на фото мои ягодицы выглядят так хорошо», — отметила Гохин.

Поклонники модели также встали на ее защиту, они накинулись на ее обидчика и написали: «Пожилой мужчина, оскорбляющий женщину, сам просто противен», «Ты просто ужасен. Иди и живи, а не расточай злобу в Интернете», «Ты одержим чужой задницей».

Фото: instagram

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