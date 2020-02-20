Несколько дней назад Максим Галкин прибыл с детьми на горнолыжный курорт, чтобы Лиза и Гарри вдоволь смогли насладиться зимними видами спорта. Прежде всего малыши освоили лыжи, особую расположенность к ним продемонстрировал сын Примадонны.«Ну, за Гариком не угнаться уже! Обогнал и меня, и брата, и Лизу, и тренера, и еще кучу незнакомых людей», — написал гордый отец под новым видео.По всей видимости мама детей, Алла Борисовна Пугачева, осталась дома или уехала по своим делам. В откровенной беседе с ведущей YouTube-шоу «А поговорить» Ириной Шихман, Максим Галкин объяснял: они с женой стараются, чтобы с детьми постоянно был кто-то из них, и делали исключение из этого правила всего раза три: «Мы стараемся чтобы такого не было, хотя в замке очень много людей, которые уделяют им внимание, но мы стараемся так не делать».Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку. Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!