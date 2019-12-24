«Она готовилась стать им бабушкой»: Максим Галкин раскрыл подробности рождения младших детей Аллы Пугачевой
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Фото: Instagram Максима Галкина
Во вторник, 24 декабря, в эфир вышел очередной выпуск YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить», гостем которого стал популярный шоумен Максим Галкин. Он откровенно ответил на вопросы ведущей, в том числе рассказал о том, как появлялись на свет его дети.
Идея обзавестись детьми принадлежала Алле Пугачевой. Она посчитала, что молодому супругу важно стать отцом, ведь у нее на тот момент уже была дочь. Максим Галкин поддержал супругу в этом решении.
«Я думаю, до момента рождения детей почувствовать себя родителем было важнее конечно мне. Я не думал об этом настолько, чтобы выстраивать какие-то планы или стратегии. Но Алла более мудрый человек, поэтому она это предложила первая. Она морально готовилась, что она будет детям скорее бабушкой. Но она стала абсолютной матерью, и на мой взгляд самой лучшей матерью из возможных для детей — по тому, сколько она им отдает, сколько она про это знает. Многим вещам я научился от нее — как правильно мы должны вести себя при детях, как мы должны говорить с детьми, что должны им давать. Я например гораздо более вспыльчивый человек, чем Алла, менее выдержанный. И если бы не она, может быть я бы уже пару раз на детей бы прикрикнул. А так они растут в абсолютной любви, они не знают, что такое повышенный голос, что такое ссоры. Они не слышали, чтобы кто-то при них выяснял отношения в доме. Поэтому они такие веселые и счастливые», — пояснил артист.
Для подбора суррогатной матери Алла Пугачева и Максим Галкин обратились к специалистам — они проводили анкетирование, собеседования, записывали интервью для будущих родителей. Вопрос суррогатного материнства не показался им неэтичным — именно такой упрек часто звучит в сторону родителей, сделавших этот выбор.
«Я считаю, что быть суррогатной матерью — свободный выбор человека. Я для этого человека создал все самые комфортные условия из возможных. Комфортные условия были связаны с тем, что мы не были знакомы лично, не было никакого этического момента, то есть женщина не знала, для кого она вынашивает ребенка. В идеальных условиях это полная анонимность. Естественно, я знал, кто она, но она не знала, кто я. Я заплатил выше рынка, я с таким подходом отношусь ко всему. И нам очень повезло с ней, она очень ответственный человек, она подошла к этому со всей душой. У меня нет никаких к этому внутренних этических противоречий», — вспомнил Максим.
Вопрос разницы в возрасте с избранницей шоумена никогда не смущал: в супруге он нашел не только мудрость и поддержку, но и настоящего соратника. «Возраста я не чувствую. Когда ты живешь с человеком, ты не можешь чувствовать каких-то резких изменений, вот я и не чувствую. Изначально у нас я был в душе пенсионер, а она такая молодая — легкая на подъем, легкая на принятие решений. Однажды Алла сказала: "Я могу с тобой спокойно стареть" — она понимала, что я не изменю отношение к семье, я не изменю ей, я не изменю того, что у нас есть. Она может быть спокойна», — признался супруг Примадонны.
Фото: Instagram Максима Галкина
Но все-таки этот момент накладывает некоторые отпечатки на жизнь пары: «На мне сейчас особая ответственность. И наша с Аллой разница в возрасте налагает на меня двойную ответственность. И мы это проговаривали. Поэтому я не езжу в горячие точки, я себя в этом отношении стараюсь беречь».
Звездная пара старается воспитывать детей в гармонии, быть для них надежным тылом. С мамой и папой Гарри и Лиза Галкины расставались всего раза три. «Мы стараемся чтобы такого не было, хотя в замке очень много людей, которые уделяют им внимание, но мы стараемся так не делать», — пояснил отец.
«Алла совершенно сознательно уделяет детям больше внимания, чем я, старается проводить с ними больше времени, она часто говорит: "Я хочу успеть их чему-то научить, что-то им дать". Она безумно ответственная мать, поищи еще такую», — гордится Максим.
Друг с другом дети тоже почти не расстаются: «У Гарика был однажды стресс колоссальный, это было года три назад. Лиза ездила на квадрацикле, и у нее неудачно как-то попала нога между колесом и цепью, в общем поранила сильно ногу — ссадина, которая требует все-таки поездки в травмпункт. Мы вызвали скорую, приехал врач. Это впервые было, когда их разлучили — в больницу она поехала одна. В тот момент, когда за ней приехали, Гарик так засуетился, говорит: "Я побежал, я должен ехать с ней" — и стал собирать свой рюкзачок, маленький ребенок… прибежал — а ее уже нет. И он вдруг стал рыдать, что может быть это навсегда ее увезли от нее. Слава Богу об этом мне Алла рассказала, я не знаю, что бы со мной было».
Официальная дата рождения Лизы и Гарри Галкиных — 18 сентября 2013 года. Двойняшки появились на свет с разницей в 10 минут. Из родильного дома их забирала Алла Пугачева, Максим Галкин был на работе. И только когда малыши были дома, пресса узнала обо всем. Интригу сохраняли до тех пор, как звездная пара оповестила о рождении малышей членов семьи. После этого факт стал достоянием общественности.
Фото и видео: instagram
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