«Она готовилась стать им бабушкой»: Максим Галкин раскрыл подробности рождения младших детей Аллы Пугачевой

Во вторник, 24 декабря, в эфир вышел очередной выпуск YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить», гостем которого стал популярный шоумен Максим Галкин. Он откровенно ответил на вопросы ведущей, в том числе рассказал о том, как появлялись на свет его дети.

Идея обзавестись детьми принадлежала Алле Пугачевой. Она посчитала, что молодому супругу важно стать отцом, ведь у нее на тот момент уже была дочь. Максим Галкин поддержал супругу в этом решении.

«Я думаю, до момента рождения детей почувствовать себя родителем было важнее конечно мне. Я не думал об этом настолько, чтобы выстраивать какие-то планы или стратегии. Но Алла более мудрый человек, поэтому она это предложила первая. Она морально готовилась, что она будет детям скорее бабушкой. Но она стала абсолютной матерью, и на мой взгляд самой лучшей матерью из возможных для детей — по тому, сколько она им отдает, сколько она про это знает. Многим вещам я научился от нее — как правильно мы должны вести себя при детях, как мы должны говорить с детьми, что должны им давать. Я например гораздо более вспыльчивый человек, чем Алла, менее выдержанный. И если бы не она, может быть я бы уже пару раз на детей бы прикрикнул. А так они растут в абсолютной любви, они не знают, что такое повышенный голос, что такое ссоры. Они не слышали, чтобы кто-то при них выяснял отношения в доме. Поэтому они такие веселые и счастливые», — пояснил артист.

Для подбора суррогатной матери Алла Пугачева и Максим Галкин обратились к специалистам — они проводили анкетирование, собеседования, записывали интервью для будущих родителей. Вопрос суррогатного материнства не показался им неэтичным — именно такой упрек часто звучит в сторону родителей, сделавших этот выбор.

«Я считаю, что быть суррогатной матерью — свободный выбор человека. Я для этого человека создал все самые комфортные условия из возможных. Комфортные условия были связаны с тем, что мы не были знакомы лично, не было никакого этического момента, то есть женщина не знала, для кого она вынашивает ребенка. В идеальных условиях это полная анонимность. Естественно, я знал, кто она, но она не знала, кто я. Я заплатил выше рынка, я с таким подходом отношусь ко всему. И нам очень повезло с ней, она очень ответственный человек, она подошла к этому со всей душой. У меня нет никаких к этому внутренних этических противоречий», — вспомнил Максим.

Вопрос разницы в возрасте с избранницей шоумена никогда не смущал: в супруге он нашел не только мудрость и поддержку, но и настоящего соратника. «Возраста я не чувствую. Когда ты живешь с человеком, ты не можешь чувствовать каких-то резких изменений, вот я и не чувствую. Изначально у нас я был в душе пенсионер, а она такая молодая — легкая на подъем, легкая на принятие решений. Однажды Алла сказала: "Я могу с тобой спокойно стареть" — она понимала, что я не изменю отношение к семье, я не изменю ей, я не изменю того, что у нас есть. Она может быть спокойна», — признался супруг Примадонны.