Новорожденная дочь Кэти Перри и Орландо Блума сама выберет себе имя

Совсем скоро популярная певица Кэти Перри станет мамой. Согласно предположениям специалистов, это случится в августе. Сейчас будущая мама наслаждается беременностью, фотографируется с сильно округлившимся животом, вместе с будущим отцом Орландо Блумом задумывается о принципиальных моментах в воспитании малышки. Например, буквально в первые часы своей жизни дочери звезд предстоит самой выбрать себе имя.

«Мы придумали несколько вариантов имени. Думаю, дочь сама выберет, какое ей больше нравится. Я буду называть ее разными именами, и то, на которое она отреагирует, станет ее именем», — рассказала беременная певица.