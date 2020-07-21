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Кэти Перри показала большой живот и свою красоту за несколько недель до родов

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Кэти Перри

Фото: www.instagram.com/katyperry/

Кэти Перри и Орландо Блум уже в августе станут родителями. В Сети появляется множество фото, на которых певицу снимают папарацци, показывая ее округлившуюся и неидеальную фигуру. Кэти решила сделать ход конем и сама показала, как выглядит незадолго до того, как станет матерью.

Кэти Перри показала подписчикам в Instagram большой живот и всю свою красоту за не сколько недель до родов. На фото певица позирует в коротких шортах и топе.

«Кэти, как ты себя чувствуешь? Ты такая красивая», «Мне нужен такой же топ и кепка», «Красотка с животиком», «Ждем с нетерпением вашу малышку», «Моя любовь», «Великолепная мамочка», — написали певице в комментариях под фотографиями.

Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум встречаются четыре года. будущая дочь станет их первым общим ребенком. У звезды «Пиратов Карбиского моря» уже есть 9-летний сын Флинн от супермодели Миранды Керр.

Фото и видео: Instagram Кети Перри, Getty Images

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