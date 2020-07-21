Кэти Перри показала большой живот и свою красоту за несколько недель до родов
Фото: www.instagram.com/katyperry/
Кэти Перри показала подписчикам в Instagram большой живот и всю свою красоту за не сколько недель до родов. На фото певица позирует в коротких шортах и топе.
«Кэти, как ты себя чувствуешь? Ты такая красивая», «Мне нужен такой же топ и кепка», «Красотка с животиком», «Ждем с нетерпением вашу малышку», «Моя любовь», «Великолепная мамочка», — написали певице в комментариях под фотографиями.
Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум встречаются четыре года. будущая дочь станет их первым общим ребенком. У звезды «Пиратов Карбиского моря» уже есть 9-летний сын Флинн от супермодели Миранды Керр.
Фото и видео: Instagram Кети Перри, Getty Images
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!