Свадьба уже была? Поклонники уверены, что Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц тайно поженились
Фото: Instagram/ @brooklynbeckham
Бруклин Бекхэм и его избранница Никола Пельтц обещали поклонникам сразу две пышные церемонии бракосочетания. По планам, одна должна была пройти в Великобритании, а вторая — на родине невесты в США. Подписчики внимательно следят за приготовлениями к свадьбе и обратили внимание, что в Инстаграм девушки появилась странная фотография.
Никола выложила в строис и тут же удалила фото, на котором она и Бруклин держатся за руки. На безымянном пальце жениха - кольцо. Подписчики тут же стали подозревать, что пара провела тайную церемонию бракосочетания.
Масла в разгорающийся костер слухов подливает и сам Бруклин. Молодой человек посвятил избраннице сразу два поста в своем Инстаграм и назвал Николь своей музой.
Бруклин — старший сын четы Бекхэмов. В июле 2020 года он сделал предложение своей девушке Николе, с которой состоит в отношениях уже 10 месяцев. Родители парня, похоже, довольны его выбором. Невеста Бруклина позирует на фото в платьях личного бренда Виктории.
Фото и видео: Instagram
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