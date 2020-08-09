Свадьба уже была? Поклонники уверены, что Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц тайно поженились

Бруклин Бекхэм и его избранница Никола Пельтц обещали поклонникам сразу две пышные церемонии бракосочетания. По планам, одна должна была пройти в Великобритании, а вторая — на родине невесты в США. Подписчики внимательно следят за приготовлениями к свадьбе и обратили внимание, что в Инстаграм девушки появилась странная фотография.