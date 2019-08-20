«Нести ответственность за каждый поступок»: Мария Погребняк рассказала, как они с мужем воспитывают троих сыновей

Мария призналась, что в основе воспитания Артема, Павла и Алексея лежат принципы, по которым воспитывали самих Павла и Марию их родители. «Как мы воспитываем детей? Чаще всего - так же, как воспитывали нас родители. А именно: воспитание надо начинать с самого раннего возраста! Объяснять ребенку, что хорошо, а что плохо!

Я им объясняю, что нужно нести ответственность за каждый поступкок!

Если ребенок совершил поступок, за который вы предупреждали, что он будет наказан, то вы должны сдерживать свое слово. С другой стороны, если вы обещали ребенку какое-то поощрение за хорошее поведение или учебу, вы обязаны также сдержать свое слово!», - рассказывает Мария (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).

Погребняк уточнила, что они с мужем детей никогда не обманывают и всегда выполняют обещания. «Они знают, что мы всегда выполнчем свои обещания, какие бы они ни были плохие или хорошие. Поэтому дети уже понимают, что обещаниями разбрасываться нельзя! Например, у нас был такой случай. Мы как-то предупредили детей, что лишим их планшетов, если они буду играть до того, как сделают уроки! Они ослушались! И теперь у них нет айпадов! Уже больше двух лет!

Жестко, но за проступки нужно отвечать! А нам родителям выполнять, что обещали! Хотя, мое сердце разрывалось и всегда им хотела их купить, но муж сдерживал!».