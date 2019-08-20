«Нести ответственность за каждый поступок»: Мария Погребняк рассказала, как они с мужем воспитывают троих сыновей

31-летняя жена футболиста Павла Погребняка Мария – мама троих сыновей. По просьбе подписчиц она рассказала в Instagram, как в их семье воспитывают детей. Она обратила особое внимание, что и родители, и дети должны отвечать за каждое свое слово и не разбрасываться обещаниями.
Мария призналась, что в основе воспитания Артема, Павла и Алексея лежат принципы, по которым воспитывали самих Павла и Марию их родители. «Как мы воспитываем детей? Чаще всего - так же, как воспитывали нас родители. А именно: воспитание надо начинать с самого раннего возраста! Объяснять ребенку, что хорошо, а что плохо!
Я им объясняю, что нужно нести ответственность за каждый поступкок!
Если ребенок совершил поступок, за который вы предупреждали, что он будет наказан, то вы должны сдерживать свое слово. С другой стороны, если вы обещали ребенку какое-то поощрение за хорошее поведение или учебу, вы обязаны также сдержать свое слово!», - рассказывает Мария (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).
Погребняк уточнила, что они с мужем детей никогда не обманывают и всегда выполняют обещания. «Они знают, что мы всегда выполнчем свои обещания, какие бы они ни были плохие или хорошие. Поэтому дети уже понимают, что обещаниями разбрасываться нельзя! Например, у нас был такой случай. Мы как-то предупредили детей, что лишим их планшетов, если они буду играть до того, как сделают уроки! Они ослушались! И теперь у них нет айпадов! Уже больше двух лет!
Жестко, но за проступки нужно отвечать! А нам родителям выполнять, что обещали! Хотя, мое сердце разрывалось и всегда им хотела их купить, но муж сдерживал!».
В семье футболиста заведены такие правила, что многие вещи сыновья должны делать сами: одеваться, складывать вещи, заправлять кровати, убирать за собой посуду, когда поели и самостоятельно делать уроки.
«В нашей семье мы помогаем с уроками в тех случаях, если дети уже совсем зашли в тупик! Большая ошибка родителей - это ограничивать самостоятельность детей, все делать и решать за них, не осознавая, что детям потом будет очень тяжело адаптироваться к реальной жизни!», - резюмирует Мария Погребняк.
На вопрос подписчицы, когда родители вернут детям гаджеты, многодетная мать ответила, что они им не нужны: скоро начнется учеба и тренировки, и на планшеты не останется времени.
А вы согласны с такими принципами воспитания?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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