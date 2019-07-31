«Вы хоть в купальнике были?» Марию Погребняк раскритиковали за видео с сыновьями в ванной

31-летняя светская львица Мария Погребняк с мужем – футболистом Павлом Погребняком воспитывают троих сыновей. Мария признавалась в интервью, что дети и их воспитание – это главное в ее жизни.
В то же время Мария находит время на вечеринки, бесчисленные походы к косметологам и на сотни фотографий, которые появляются в ее Instagram. Мария часто публикует и семейные снимки и видео.
Так, инста-дива поделилась с подписчиками смешным видео, которое сделала в ванной, наполненной пеной. Антураж Мария создавала для очередной фотосессии, но, по ее признанию, на фото было всего пять минут. После дети испортили всю красоту, буквально утопив мать в пене.
«Как же здорово. у вас замечательная, дружная и веселая семья. Очень приятно смотреть на вас», «То чувство, когда ты мама трех пацанов», «Вот она радость, а 5 минут это очень даже много», - отметили юмор подписчики Марии (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Но нашлись и те, кто раскритиковал Погребняк за наигранность: «И перееигранная Маша которая не актриса,но очень хочет ею быть)», «Наигранно, прям фу. Как 99% контента. Смотрите, какая я а***наааяя.....», «Дверь в ванну надо закрывать)) все просто. Вы хоть в купальнике были? Если да, то постанова)», - раскритиковали Марию.
А вам понравилось видео?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!