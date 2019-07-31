«Вы хоть в купальнике были?» Марию Погребняк раскритиковали за видео с сыновьями в ванной

31-летняя светская львица Мария Погребняк с мужем – футболистом Павлом Погребняком воспитывают троих сыновей. Мария признавалась в интервью, что дети и их воспитание – это главное в ее жизни.

В то же время Мария находит время на вечеринки, бесчисленные походы к косметологам и на сотни фотографий, которые появляются в ее Instagram. Мария часто публикует и семейные снимки и видео.

Так, инста-дива поделилась с подписчиками смешным видео, которое сделала в ванной, наполненной пеной. Антураж Мария создавала для очередной фотосессии, но, по ее признанию, на фото было всего пять минут. После дети испортили всю красоту, буквально утопив мать в пене.