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«Я – это он»: Мария Погребняк откровенно рассказала о любви всей жизни, детях и деньгах

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Мария делится с подписчиками в Instagaram множеством фотографий

Фото: Instagram
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Во сколько она начала зарабатывать, чему учит сыновей и чем готова пожертвовать ради семьи, жена известного футболиста рассказала в интервью порталу Letidor.ru.

Мария и Павел Погребняк обвенчались сразу, как только ей исполнилось 18 лет. Павел был ее первой школьной любовью, с которым они многое прошли – взлеты и падения, безденежье и богатство.

«Мы встречались с Пашей, когда я еще была школьницей. Я прогуливала уроки и моталась к нему в Ярославль. На рынках торговалась за каждый помидор, потому что с деньгами совсем все было плохо. Тогда я и представить не могла, что жизнь изменится настолько круто», - рассказала в интервью Мария.

О ней часто говорят: не видела жизни, слишком рано вышла замуж. И это ее искренне удивляет: «Жизнь я видела. Я с детства зарабатывала деньги, потому что не хотела просить у родителей. Бралась за любую работу. И мое детство было потрясающим! Потом влюбилась в Пашу. Вышла за него замуж, стала молодой мамой».

Мария Погребняк уверяет, что ее жизнь проходит полноценно: они семьей много путешествуют, и детей брали в поездки, даже когда они были совсем маленькими.

«Не понимаю, когда кто-то говорит: ˝Не видела жизни˝. Хочется спросить: ˝А вы видите жизнь под каким углом?˝. Разврат, ночные клубы, частая смена партнеров – это не жизнь, а хаос! Я должна быть уверена в человеке, с которым хочу идти по жизни или собираюсь лечь в постель. Я ценю жизнь и не готова растрачиваться на ерунду».

Мария всегда хотела быть многодетной матерью: «Дети — это радость, поддержка, наша опора и стимул двигаться дальше. Я буду рада, если у нас еще будут дети. Неважно, девочки или мальчики, двойня или тройня — я хочу очень много детей. Многодетные мамы меня поймут».

На вопрос, как супругам удается жить душа в душу, она отвечает, что секретов нет. Они с Павлом очень похожи – и по характеру, и по целям, друг от друга ничего не скрывают. А ради семьи и супруга она готова идти на уступки и меняться.

«Я — это он, он — это я. Мы смотрим в одном направлении. Противоположности притягиваются в юности, а для семейной жизни люди должны друг другу подходить, - говорит Мария Погребняк. – Если Паше что-то не нравится – я прислушиваюсь. Я не прихожу домой позже 9 вечера, если только не задерживаюсь на чьем-то дне рождения. Всегда спрашиваю, что хочет муж съесть на ужин».

Мария откровенно признается, что супруг ревнует ее и не любит, когда она публикует фото с отдыха в купальнике. Но и она такая же ревнивая. Ведь и она, и Павел – Скорпионы по знаку зодиака и собственники. Однако одновременно с этим супруги не нарушают личное пространство друг друга. Например, Павел может смотреть футбол в одной комнате, а она играть с детьми или работать в интернете – в другой.

«Мы не круглосуточно ˝не разлей вода˝ и уже привыкли к этому, потому что муж постоянно на сборах и тренировках. Когда встречаемся дома, то проводим все время вместе, держась за руку, и много болтаем».

Для Марии всегда было важно иметь свои деньги. Зарабатывать она начала в восемь лет, катая детей на лошадях в парке Сокольники и убирая навоз за животными. Родители часто пытались забрать ее домой, но она не поддавалась. Это было ее хобби – заработать самой. Когда она родила первого ребенка, то услышала от мужа, что работать не надо. Но она решила, что хочет развиваться дальше. После рождения третьего сына Мария Погребняк призналась мужу, что больше не хочет сидеть дома и посвящать себя только семье. Ведь раньше она рисовала, шила, писала иконы. И муж поддержал ее, как и всегда, когда были и тяжелые времена, и жизнь в достатке.

«Детей мы не балуем. Покупать им дорогую одежду — это пустая трата денег. Нашим мальчикам вообще все равно, в чем ходить. Главное для них — играть в футбол. Ребята любят спортивную одежду, мы покупаем ее в основном в Adidas, но что-то я могу купить и в «Детском мире». Для нас это не принципиально! Конечно, если мы идем в гости или на фотосессию, то покупаем дорогие красивые костюмы. Но это одежда на выход, а не на каждый день».

Мать учит Артема, Пашу и Лешу как обращаться с деньгами. Рассказывает, как тяжело они достаются, что важно получить хорошее образование, а потом найти достойную работу. Дети загружены по полной программе. Со школы возвращаются в 6 часов вечера, а еще - репетиторы, домашнее задание, футбольная секция, плавание, теннис. Но ничего страшного, когда они вырастут, то скажут за это спасибо, считает Мария.

«Я всегда говорю сыновьям, что они должны ухаживать за мамой и уважать девочек. И даже если девочка нагрубила – не обращать внимания, а просто отвернуться и перестать общаться. Я приучаю сыновей, что они обязательно должны помогать девочкам. Например, когда мы идем в магазин, они несут за меня сумки. Я за такое воспитание, когда мужчина уважает женщину», - рассказывает Мария о деталях воспитания троих подрастающих мужчин.

Во время интервью ей задали вопрос на болезненную тему: как она реагирует на хейтеров, которые ее все время критикуют – то за худобу, то за самолюбование, то за откровенную одежду.

«На них я вообще не обращаю внимания. Когда была молодая, переживала, ведь не понимала, как люди могут оскорблять, если они совершенно тебя не знают как человека. Но сейчас поняла, что самое главное — это семья, муж, дети, родители и друзья. Я прислушиваюсь только к их мнению. А посторонние пусть говорят все, что угодно, главное, чтобы фамилию правильно называли!».

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Текст: Галина Нежнева по материалам Letidor.ru

Фото и видео: Instagram

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