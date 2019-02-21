«Я – это он»: Мария Погребняк откровенно рассказала о любви всей жизни, детях и деньгах

Мария и Павел Погребняк обвенчались сразу, как только ей исполнилось 18 лет. Павел был ее первой школьной любовью, с которым они многое прошли – взлеты и падения, безденежье и богатство.

«Мы встречались с Пашей, когда я еще была школьницей. Я прогуливала уроки и моталась к нему в Ярославль. На рынках торговалась за каждый помидор, потому что с деньгами совсем все было плохо. Тогда я и представить не могла, что жизнь изменится настолько круто», - рассказала в интервью Мария.

О ней часто говорят: не видела жизни, слишком рано вышла замуж. И это ее искренне удивляет: «Жизнь я видела. Я с детства зарабатывала деньги, потому что не хотела просить у родителей. Бралась за любую работу. И мое детство было потрясающим! Потом влюбилась в Пашу. Вышла за него замуж, стала молодой мамой».

Мария Погребняк уверяет, что ее жизнь проходит полноценно: они семьей много путешествуют, и детей брали в поездки, даже когда они были совсем маленькими.

«Не понимаю, когда кто-то говорит: ˝Не видела жизни˝. Хочется спросить: ˝А вы видите жизнь под каким углом?˝. Разврат, ночные клубы, частая смена партнеров – это не жизнь, а хаос! Я должна быть уверена в человеке, с которым хочу идти по жизни или собираюсь лечь в постель. Я ценю жизнь и не готова растрачиваться на ерунду».