«Не верится, что Милаша у меня есть»: жена Дмитрия Тарасова рассказала о радости материнства

Анастасия Тарасова в мини-годовщину Миланы (ей исполнилось год и 7 месяцев) рассказала, что уже умеет ее дочь.

«Тем временем, моему первенцу сегодня 1 год и 7 месяцев. Мне не верится, что Милаша у меня есть, не говоря уже о младшей. Она встретила сестричку очень мило! Всегда ее целует, гладит, подходит и качает коляску и колыбель и поет. Пока я меняю подгузник малышке, Милашик пользуется моментом и похищает крема.

Как я? Прихожу в себя, пока сентиментальность берет вверх. На подхвате у нас бабушки наших принцесс, а я постепенно вхожу в прежний режим с новыми силами и обстоятельствами», — написала Анастасия Тарасова.