«Не верится, что Милаша у меня есть»: жена Дмитрия Тарасова рассказала о радости материнства
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Неделю назад в семье футболиста Дмитрия Тарасова произошло пополнение. Его супруга Анастасия родила ему еще одну дочь (девочка стала вторым общим ребенком пары и третьей дочерью спортсмена). Супруги не раз говорили, что что мечтают о детях-погодках, так и получилось.
Теперь Дмитрий и Анастасия Тарасовы наслаждаются родительством. Дмитрий постоянно публикует у себя в Instagram милые фотографии с Миланой и новорожденной дочерью, имя которой пока не назвали.
Анастасия Тарасова в мини-годовщину Миланы (ей исполнилось год и 7 месяцев) рассказала, что уже умеет ее дочь.
«Тем временем, моему первенцу сегодня 1 год и 7 месяцев. Мне не верится, что Милаша у меня есть, не говоря уже о младшей. Она встретила сестричку очень мило! Всегда ее целует, гладит, подходит и качает коляску и колыбель и поет. Пока я меняю подгузник малышке, Милашик пользуется моментом и похищает крема.
Как я? Прихожу в себя, пока сентиментальность берет вверх. На подхвате у нас бабушки наших принцесс, а я постепенно вхожу в прежний режим с новыми силами и обстоятельствами», — написала Анастасия Тарасова.
Молодая мать обратилась за советом к подписчицам, у кого дети тоже родились с небольшой разницей во времени: «Мамы погодок! Расскажите, как проходил ваш первый месяц дома? Поделитесь лайфхаками, как вы достигли баланса?».
«Я посмотрел, у вас младшая доченька тоже будет очень красивой, а в будущем будет всегда молодо выглядеть. В общем семья красивых людей», «Милана — прям миникопия папы», «Что за женщины. Ведьмы просто (шучу, без злого умысла). Ну как так, родила и снова модель. Видимо вообще не едите», — написали Анастасии в комментарии.
Но больше всего подписчиков интересовало то, как назвали новорожденную малышку. Высказывались предположения: Милена, Оля и даже Аврора. Но пока имя девочки держится родителями в тайне.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!