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Анастасия Костенко родила второго ребенка, а Дмитрий Тарасов показал его первую фотографию

Дмитрий Тарасов стал многодетным отцом.

«Спасибо тебе моя любовь», — написал он под нежной фотографией из родильного дома.

В кадре поклонники могут в подробностях рассмотреть счастливую маму и тельце новорожденной дочери. Фотографии, которые появились в блоге Анастасии Костенко, чуть менее информативны, но не менее душевные.

«Любовь удивительна! Когда встречаются два искренне любящих друг друга сердца, она способна умножаться с каждым годом. Добро пожаловать в наш мир, доченька! ❤️ 05/02/2020 17:05», — написала только что ставшая мамой супруга футболиста.

Редакция Passion.ru поздравляет звездную пару.

Фото и видео: instagram

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