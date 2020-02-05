Анастасия Костенко родила второго ребенка, а Дмитрий Тарасов показал его первую фотографию
Дмитрий Тарасов стал многодетным отцом.
«Спасибо тебе моя любовь», — написал он под нежной фотографией из родильного дома.
В кадре поклонники могут в подробностях рассмотреть счастливую маму и тельце новорожденной дочери. Фотографии, которые появились в блоге Анастасии Костенко, чуть менее информативны, но не менее душевные.
«Любовь удивительна! Когда встречаются два искренне любящих друг друга сердца, она способна умножаться с каждым годом. Добро пожаловать в наш мир, доченька! ❤️ 05/02/2020 17:05», — написала только что ставшая мамой супруга футболиста.
Редакция Passion.ru поздравляет звездную пару.
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!