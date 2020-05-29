Молодая жена Алека Болдуина показала большой живот незадолго до пятых родов
Фото: East News
62-летний Алек Болдуин и его 36-летняя супруга Хилария ждут пятого ребенка. Малыш появится на свет после того, как его родители в 2019 году потеряли двух нерожденных детей.
После двух выкидышей актер заявил, что они с молодой женой будут стараться родить еще — и у них все получилось. Незадолго до родов Хилария показала свой большой беременный живот.
«Остываем после 20-минутного вечернего кардио», — подписала ролик Хилария. жена Алека Болдуина — известный фитнес-тренер, и даже во время беременности она не прерывает тренировки, выкладывая видео с ними в социальную сеть.
Алек и Хилария Болдуин поженились в 2012 году. За 8 лет они уже родили троих сыновей и дочь. Кого они ждут в этот раз, супруги пока не сообщили. У Алека также есть 24-летняя дочь Айрленд от брака с Ким Бейсингер.
Фото и видео: Instagram, East News
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