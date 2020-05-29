Молодая жена Алека Болдуина показала большой живот незадолго до пятых родов

62-летний Алек Болдуин и его 36-летняя супруга Хилария ждут пятого ребенка. Малыш появится на свет после того, как его родители в 2019 году потеряли двух нерожденных детей.

После двух выкидышей актер заявил, что они с молодой женой будут стараться родить еще — и у них все получилось. Незадолго до родов Хилария показала свой большой беременный живот.