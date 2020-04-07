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Молодая жена Алека Болдуина сообщила об очередной беременности после двух выкидышей

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Хилария и Алек Болдуин воспитывают четверых детей

Фото: East News

36-летняя Хилария Болдуин ждет ребенка. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram. Если беременность завершится счастливо, то малыш станет пятым в семье Алека и Хиларии Болдуин.

2019 год стал неудачным для молодой жены Алека Болдуина: Хилария дважды потеряла неродившихся детей. Но 36-летняя фитнес-инструктор заявила, что они с мужем все равно не собираются останавливаться на четверых детях и будут пробовать родить еще.

И теперь Хилария Болдуин обрадовала поклонников: она ждет ребенка. В Instagram многодетная мать опубликовала видео из кабинета УЗИ. В ролике отчетливо слышно биение сердца малыша.

«Вы даже не представляете, что этот звук значит для меня. Я хотела поделиться этой радостью. Только что я узнала, что с малышом все хорошо», — написала она в социальной сети.

Хилария и Алек Болдуин поженились в 2012 году. У них растут четверо детей: Кармен, Томас, Леонардо и Ромео. У Алека есть еще взрослая дочь Айрленд, которую ему родила актриса Ким Бейсингер.

Фото и видео: Instagram, East News

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