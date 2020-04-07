Молодая жена Алека Болдуина сообщила об очередной беременности после двух выкидышей

2019 год стал неудачным для молодой жены Алека Болдуина: Хилария дважды потеряла неродившихся детей. Но 36-летняя фитнес-инструктор заявила, что они с мужем все равно не собираются останавливаться на четверых детях и будут пробовать родить еще.

И теперь Хилария Болдуин обрадовала поклонников: она ждет ребенка. В Instagram многодетная мать опубликовала видео из кабинета УЗИ. В ролике отчетливо слышно биение сердца малыша.