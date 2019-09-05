Молодая возлюбленная олигарха Владислава Доронина больше не скрывает беременный живот

В июне появилась информация, что молодая возлюбленная миллиардера Владислава Доронина ждет от него второго ребенка. Пара тщательно оберегает личную жизнь: тогда слухи не подтвердили и не опровергли.
Теперь Кристина сама подтвердила, что скоро станет мамой во второй раз. В Instagram она разместила видео с беременной подругой – 32-летней моделью Мариной Линчук. Обе красавицы находятся уже на больших сроках беременности.
У Доронина и Романовой уже есть 3-летняя дочь Жасмин. Девочку тщательно оберегают от чужих глаз до сих порт. Малышка лишь пару раз появилась на странице матери в соцсети, и то снимки были сделаны издалека.
Напомним, 56-летний Доронин и 25-летняя Романова состоят в отношениях с 2015 года. Известный миллиардер и начинающая модель из Волгограда познакомились на одном из светских мероприятий. Уже через год у них родилась дочь Жасмин.
С первой женой Екатериной Владислав Доронин развелся в 2009 году после 20 лет брака, у него есть взрослая дочь. Из-за сложностей с бракоразводным процессом Доронин отложил свадьбу с Наоми Кэмпбелл, с которой встречался несколько лет.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, Getty Images, East News
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