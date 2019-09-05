Молодая возлюбленная олигарха Владислава Доронина больше не скрывает беременный живот

В июне появилась информация, что молодая возлюбленная миллиардера Владислава Доронина ждет от него второго ребенка. Пара тщательно оберегает личную жизнь: тогда слухи не подтвердили и не опровергли.

Теперь Кристина сама подтвердила, что скоро станет мамой во второй раз. В Instagram она разместила видео с беременной подругой – 32-летней моделью Мариной Линчук. Обе красавицы находятся уже на больших сроках беременности.