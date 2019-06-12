25-летняя возлюбленная миллиардера Доронина ждет от него второго ребенка

56-летний миллиардер Владислав Доронин станет отцом в третий раз. Его молодая возлюбленная – 25-летняя модель Кристина Романова ждет второго ребенка. У пары уже растет 3-летняя дочь. Родители тщательно скрывают малышку от камер.

И теперь, судя по фотографиям модели, у нее скоро родится еще один ребенок. В Instagram Кристины есть фото, на которых видно животик, хотя она и старается тщательно его прикрывать. Так, на одном из снимков модель позирует с подругой Викторией Лопыревой. За руками девушек отчетливо проглядывают округлившиеся формы Романовой.