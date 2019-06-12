logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

25-летняя возлюбленная миллиардера Доронина ждет от него второго ребенка

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 14

Владислав Доронин и Кристина Романова вместе с 2015 года

Фото: Getty Images
Округлившийся живот Кристины Романовой видно невооруженным взглядом.

56-летний миллиардер Владислав Доронин станет отцом в третий раз. Его молодая возлюбленная – 25-летняя модель Кристина Романова ждет второго ребенка. У пары уже растет 3-летняя дочь. Родители тщательно скрывают малышку от камер.

И теперь, судя по фотографиям модели, у нее скоро родится еще один ребенок. В Instagram Кристины есть фото, на которых видно животик, хотя она и старается тщательно его прикрывать. Так, на одном из снимков модель позирует с подругой Викторией Лопыревой. За руками девушек отчетливо проглядывают округлившиеся формы Романовой.

Кристина Романова и Виктория Лопырева

Фото: Instagram

Кроме того, Кристину в интересном положении засняли, когда она спускалась по трапу частного самолета. Фото опубликовал известный телеграм-канал.

Кристина Романова

Фото: Телегам

Отношения известного богача, красавца и сердцееда Доронина с Романовой обсуждают не первый год из-за 30-летней разницы в возрасте.

Кристина Романова

Миллиардер и модель познакомились в 2015 году. А уже через год появилась на свет их дочь. У Доронина от первого брака есть еще одна дочь Екатерина, которая старше его избранницы. В браке с ее матерью Владислав прожил более 20 лет, и бракоразводный процесс был долгим и трудным.

Доронин «специалист» по моделям. До юной Кристины Романовой он встречался со шведской моделью Карен Шонбахлер, позже - с Наоми Кэмпбелл, для которой построил особняк в Подмосковье и купил апартаменты в центре российской столицы.

Владислав Доронин и Наоми Кэмпбелл

А вам нравится пара Владислава и Кристины?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press, Getty Images, Picture Alliance

Видео: Instagram, youtube.com/ НТВ

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...