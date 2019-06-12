25-летняя возлюбленная миллиардера Доронина ждет от него второго ребенка

56-летний миллиардер Владислав Доронин станет отцом в третий раз. Его молодая возлюбленная – 25-летняя модель Кристина Романова ждет второго ребенка. У пары уже растет 3-летняя дочь. Родители тщательно скрывают малышку от камер.
И теперь, судя по фотографиям модели, у нее скоро родится еще один ребенок. В Instagram Кристины есть фото, на которых видно животик, хотя она и старается тщательно его прикрывать. Так, на одном из снимков модель позирует с подругой Викторией Лопыревой. За руками девушек отчетливо проглядывают округлившиеся формы Романовой.
Фото: Instagram
Кроме того, Кристину в интересном положении засняли, когда она спускалась по трапу частного самолета. Фото опубликовал известный телеграм-канал.
Фото: Телегам
Отношения известного богача, красавца и сердцееда Доронина с Романовой обсуждают не первый год из-за 30-летней разницы в возрасте.
Миллиардер и модель познакомились в 2015 году. А уже через год появилась на свет их дочь. У Доронина от первого брака есть еще одна дочь Екатерина, которая старше его избранницы. В браке с ее матерью Владислав прожил более 20 лет, и бракоразводный процесс был долгим и трудным.
Доронин «специалист» по моделям. До юной Кристины Романовой он встречался со шведской моделью Карен Шонбахлер, позже - с Наоми Кэмпбелл, для которой построил особняк в Подмосковье и купил апартаменты в центре российской столицы.
А вам нравится пара Владислава и Кристины?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press, Getty Images, Picture Alliance
Видео: Instagram, youtube.com/ НТВ
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