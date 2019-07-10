Молодая мама Татьяна Терешина призналась, что готова пожертвовать популярностью ради ребенка

Экс-солистка группы Hi-Fi – 40-летняя Татьяна Терешина – мама двоих детей. Певица не раз говорила, что после дочки Арис мечтала о втором малыше. В январе 2019 года ее желание исполнилось: она родила долгожданного сына, которого назвала оригинально Арсений-Остап.
Теперь звезда откровенно призналась, что готова пожертвовать популярностью ради ребенка.
Фото: Instagram
«И мне все равно , что возможно я стала предсказуемая, не такая борзая и не такая популярная. Я слишком сильно об этом мечтала, сильно хотела и приближала как могла . Поэтому такие мечты сбываются!», - написала певица в Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
«Очень даже популярна. Особенно когда он скажет мама я люблю тебя больше всех»,
«Вы излучаете счастье, как солнце тепло, спасибо, что делитесь с нами!»,
«Самое главное у вас в руках и Арис рядом», - поддержали ее подписчики.
Татьяна Терешина вышла замуж за Олега Курбатова, который моложе нее на 16 лет, осенью 2018 года. Вскоре на свет появился их первенец. У Татьяны также есть 5-летняя дочь Арис от отношений с телеведущим Славой Никитиным.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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