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Молодая мама Татьяна Терешина призналась, что готова пожертвовать популярностью ради ребенка

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Терешина родила второго ребенка в 39 лет

Фото: Instagram
Сыну певицы скоро исполнится полгода.

Экс-солистка группы Hi-Fi – 40-летняя Татьяна Терешина – мама двоих детей. Певица не раз говорила, что после дочки Арис мечтала о втором малыше. В январе 2019 года ее желание исполнилось: она родила долгожданного сына, которого назвала оригинально Арсений-Остап.

Теперь звезда откровенно призналась, что готова пожертвовать популярностью ради ребенка.

Татьяна Терешина с сыном Арсением-Остапом

Фото: Instagram

«И мне все равно , что возможно я стала предсказуемая, не такая борзая и не такая популярная. Я слишком сильно об этом мечтала, сильно хотела и приближала как могла . Поэтому такие мечты сбываются!», - написала певица в Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

«Очень даже популярна. Особенно когда он скажет мама я люблю тебя больше всех»,

«Вы излучаете счастье, как солнце тепло, спасибо, что делитесь с нами!»,

«Самое главное у вас в руках и Арис рядом», - поддержали ее подписчики.

Татьяна Терешина вышла замуж за Олега Курбатова, который моложе нее на 16 лет, осенью 2018 года. Вскоре на свет появился их первенец. У Татьяны также есть 5-летняя дочь Арис от отношений с телеведущим Славой Никитиным.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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