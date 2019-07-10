Молодая мама Татьяна Терешина призналась, что готова пожертвовать популярностью ради ребенка

«Очень даже популярна. Особенно когда он скажет мама я люблю тебя больше всех»,

«Вы излучаете счастье, как солнце тепло, спасибо, что делитесь с нами!»,

«Самое главное у вас в руках и Арис рядом», - поддержали ее подписчики.