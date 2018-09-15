Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина вышла замуж

Как сообщает StarHit, влюбленные планировали провести скромную церемонию без гостей, но мечтам исполниться не удалось: «Мы не хотели тратить силы и время на суматоху, все-таки впереди первая брачная ночь… Но, мои родители сказали: «Таня, даже не обсуждается! Как хочешь, но мы приедем». И вот как возразить?». Пышное торжество с друзьями певица собирается провести уже сегодня, 16 сентября, в одном из московских ресторанов.

Отметим, что сейчас певица находится на большом сроке беременности от своего возлюбленного. По слухам, пара ждет мальчика, который появится на свет в конце осени.