Молодая мама Саша Савельева показала чувственное фото с огромным животом

Минувшей весной, 27 марта, экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева впервые стала мамой. Она родила Кириллу Сафонову сына. Беременность и непростые роды пара скрывала очень тщательно.

«35й год, большое тебе человеческое спасибо! Ты принес мне огромное счастье и невероятное количество разных эмоций! Все сложилось. Теперь все так как надо. Встречаю 36й с радостью и умиротворением! Все только начинается! С днем рождения Меня», — написала молодая под новой фотографией в блоге. Теперь, когда малыш каждый день радует ее и мужа, она с удовольствием делится архивными снимками.