«Материнство вам на пользу»: 35-летняя Саша Савельева восхитила поклонников натуральной красотой

«Меня тут недавно попросили для проб обычное фото... и я поняла, что все есть — фешн, крутые луки, интересные интерпретации... а простого портфолио нет. Мне кажется пора "вернуться к истокам"», — написала она.
«Какая красивая, милая», «Дада», «Хорошенькая какая», «Красотка», «Вы красавица материнство вам на пользу! Естественная красота она такая», «Ой, какая славная девченка!!! Вы шикарная», «Саш, без этой захламляющей челки — прям красота», — комментируют подписчики.
А вам звезды больше нравятся в естественных образах, или «при параде»?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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