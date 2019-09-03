«Материнство вам на пользу»: 35-летняя Саша Савельева восхитила поклонников натуральной красотой

«Какая красивая, милая», «Дада», «Хорошенькая какая», «Красотка», «Вы красавица материнство вам на пользу! Естественная красота она такая», «Ой, какая славная девченка!!! Вы шикарная», «Саш, без этой захламляющей челки — прям красота», — комментируют подписчики.

А вам звезды больше нравятся в естественных образах, или «при параде»?