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Модель Елена Кулецкая рассказала, как сбросила 13 килограммов без диет за полтора месяца после родов

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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«Мне для того, чтобы начать худеть, не пришлось "диетничать" или голодать», — призналась бывшая невеста Димы Билана.

Елена Кулецкая — счастливая мама двух девочек. Вторая малышка появилась в ее жизни в августе этого года. После того, как она родилась, модель пришла в форму очень быстро. В своем блоге она поделилась секретом избавления от лишних килограммов.

После того, как Елена поставила цель скинуть 10 килограммов, она заручилась специализированной литературой, составила рацион, исключила перекусы. «Например, мы все как думаем — "да я вообще ничего не ем". А по факту — тут баранка, там конфетка, потом бутер, булочка и хоп — вечером ужин до отвала», — приводит пример она.

«Мне для того, чтобы начать худеть, не пришлось "диетничать" или голодать. При гв какой на фиг голод. Я просто стала... есть! Причем, если следовать рекомендациям размера порций, есть очень даже прилично. Усадила себя за 3-4 полноценных приема пищи с нормальными порциями. Убрала полностью хлеб из рациона — долой печеньки и булочки (круассан на прогулке не считается). Купила ранее для мебя "фильдеперсовую невидаль" — рисовое масло для жарки. Ну и расчехлила, наконец, свою мультиварку. Это таааак удобно! Не чахнешь над плитой, нажал кнопку и ушел», — рассказала она.

«1,5 месяца после родов, -13,5кг (из них -5,5 после выписки и еще столько же в остатке «лишних»)», — похвасталась она результатом.

«Не надо ждать секрета и волшебной пилюли для мгновенного похудения», — предупреждает модель. Все достигается последовательным трудом и правильным питанием.

Фото: instagram

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