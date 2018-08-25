Модель Елена Кулецкая стала мамой во второй раз

Несмотря на то, что Елена не уточняла, кого ждет, а имя, которое дали ребенку, подходит и для мальчика, и для девочки, подписчики уверены — у Ники, старшей дочери пары, появился братик: «Сыночек, разве не понятно было!👶🏻😊❤️», «Поздравляю Вас) Скорейшего Вам восстановления и здоровья сыну) 🤗», «С сыночком !!! Счастья вам. Малышу крепкого здоровья !!!!», «Поздравляю Вашу семью с рождением сына Александра!!!», «Ура! Сынок! Поздравляю!».

Напомним, старшая дочь Елены Кулецкой и Станислава Романовского Ника родилась 15 мая 2016 года в клиническом госпитале Лапино. Младший ребенок пары также появился в стенах этого элитного перинатального центра.