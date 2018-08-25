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Модель Елена Кулецкая стала мамой во второй раз

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Елены Кулецкой

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Красавица-дважды мама поделилась в Instagram фотографией из роддома.

В ночь с 24 на 25 августа в семье Елены Кулецкой произошло радостное событие — модель стала мамой во второй раз. О появлении долгожданного малыша Елена сама сообщила поклонникам в Instagram, опубликовав фото с малышом и счастливым отцом — оператором Станиславом Романовским: «25.08.2018 👣 00:45 ♥️ ... Мы + Саша ... ♥️».

Несмотря на то, что Елена не уточняла, кого ждет, а имя, которое дали ребенку, подходит и для мальчика, и для девочки, подписчики уверены — у Ники, старшей дочери пары, появился братик: «Сыночек, разве не понятно было!👶🏻😊❤️», «Поздравляю Вас) Скорейшего Вам восстановления и здоровья сыну) 🤗», «С сыночком !!! Счастья вам. Малышу крепкого здоровья !!!!», «Поздравляю Вашу семью с рождением сына Александра!!!», «Ура! Сынок! Поздравляю!».

Напомним, старшая дочь Елены Кулецкой и Станислава Романовского Ника родилась 15 мая 2016 года в клиническом госпитале Лапино. Младший ребенок пары также появился в стенах этого элитного перинатального центра.

Фото и видео: instagram

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