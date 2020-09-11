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«Мама и ее богатыри»: многодетная Мария Кожевникова показала редкое летнее фото со всеми сыновьями

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Мария Кожевникова

Фото: Instagram Марии Кожевниковой

35-летняя звезда сериала «Универ», экс-депутат и многодетная мать Мария Кожевникова растрогала поклонников семейной идиллией.

«Плывем в прекрасное будущее», - написала она.

«Уваааууууу», «Класс, какая фоточка красивая! Мама и ее богатыри», «Какие мальчишки то уже взрослые», «Все вместе, клааас», «Мать троих детей, так супер выглядишь», «Ножки», «Прекрасная мама 3-х мальчиков!!! Пример для подражания», - обсуждают поклонники.

Мария Кожевникова и ее супруг Евгений Васильев растят троих сыновей — шестилетнего Ивана, пятилетнего Максима и малыша Василия, который недавно отметил свой третий день рождения.

Фото и видео: Instagram/@mkozhevnikova

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