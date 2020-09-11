«Мама и ее богатыри»: многодетная Мария Кожевникова показала редкое летнее фото со всеми сыновьями

«Уваааууууу», «Класс, какая фоточка красивая! Мама и ее богатыри», «Какие мальчишки то уже взрослые», «Все вместе, клааас», «Мать троих детей, так супер выглядишь», «Ножки», «Прекрасная мама 3-х мальчиков!!! Пример для подражания», - обсуждают поклонники.

Мария Кожевникова и ее супруг Евгений Васильев растят троих сыновей — шестилетнего Ивана, пятилетнего Максима и малыша Василия, который недавно отметил свой третий день рождения.