«Обожаю до дрожи»: Мария Кожевникова трогательно поздравила младшего сына с днем рождения

«Я такая счастливая мама! Сегодня родился мой третий сын, который гордо носит имя Василий, что в переводе царь 👑 ! Мы долго подбирали, искали имя и сейчас понимаем, что не ошиблись... Сын действительно польностью повелевает людскими сердцами ❤️! Признаюсь честно, мне очень сложно воспитывать Васю, так как его взгляд, взмах ресниц и улыбка обезоруживают и лишают смысла - кричать, ругать, да и вообще испытывать какие-либо негативные эмоции. Я смотрю в его глаза 😍 и мир замирает! В них отражается космос, вселенная, любовь, счастье: безграничное, бездонное и тёплое! Проваливаешь в мягкие карие облака, где летать можно вечно. Сыночек, ты невероятный! Ты дар с небес, за какие-то правильные наши с папой поступки в жизни! Я тебя обожаю до дрожжи и мне стоит невероятных усилий брать себя в руки и ограничивать в обнимашках и целовашках.