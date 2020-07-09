«Обожаю до дрожи»: Мария Кожевникова трогательно поздравила младшего сына с днем рождения
Фото: Instagram / @mkozhevnikova
Мария Кожевникова опубликовала в Instagram фотографии сына Василия, на которых он позирует в солнечных очках папы, за рулем катера и в халате с надписью «Крутой пацан».
«Я такая счастливая мама! Сегодня родился мой третий сын, который гордо носит имя Василий, что в переводе царь 👑 ! Мы долго подбирали, искали имя и сейчас понимаем, что не ошиблись... Сын действительно польностью повелевает людскими сердцами ❤️! Признаюсь честно, мне очень сложно воспитывать Васю, так как его взгляд, взмах ресниц и улыбка обезоруживают и лишают смысла - кричать, ругать, да и вообще испытывать какие-либо негативные эмоции. Я смотрю в его глаза 😍 и мир замирает! В них отражается космос, вселенная, любовь, счастье: безграничное, бездонное и тёплое! Проваливаешь в мягкие карие облака, где летать можно вечно. Сыночек, ты невероятный! Ты дар с небес, за какие-то правильные наши с папой поступки в жизни! Я тебя обожаю до дрожжи и мне стоит невероятных усилий брать себя в руки и ограничивать в обнимашках и целовашках.
Я наблюдаю за твоей мудростью, рассудительностью и бесстрашием, видимо иначе с двумя старшими братьями не выжить! Мой сильный уже трёхлетний мужчина, когда-нибудь ты прочитаешь этот пост, который добавит тебе ещё чуточку уверенности шагать широким шагом познавая нашу планету Земля , улыбаясь и играючи менять этот мир в лучшую сторону и испытывать удовольствие и счастье от всего вокруг! Будь здоров, полон сил и желания! Люблю тебя беспредельно ❤️ P.S. Спросила у Василька можно ли его выставить в инстаграмм, не понимая, конечно, о чём вообще идёт речь, наш кудрик своим звонким голосом ответил НЕТ 🤷🏼♀️ 3х летний период отрицания он такой! На всё отвечать нетЬ! А для меня желание сына закон! Так что простите , но не в этот раз», — написала актриса.
Напомним, что Мария Кожевникова и ее супруг Евгений Васильев растят троих сыновей — шестилетнего Ивана, пятилетнего Максима и младшего Василия.
Фото: instagram
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