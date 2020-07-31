Похудевшая Мария Кожевникова похвасталась стройной фигурой в лаконичном купальнике

«Впервые в жизни решилась на чекап (проверка состояния здоровья, — прим. ред.)! В обычной жизни на анализы и на различные УЗИ нет времени, свое здоровье всегда на потом, на потом... Но безусловно, желательно раз в год, ну или хотя бы в два, проверять свой организм. Я, если честно, после рождении Василька у врачей, кроме детских, вообще не была. Стыдно, конечно, но не могу я в повседневной жизни найти возможность, чтобы пройтись по всем врачам, все равно какие-то дела, заботы, работа...

Но сегодня отговорок больше нет. За три дня сделаю все, плюс отдохну! Ведь своим сыновьям я тоже нужна отдохнувшая, энергичная и веселая! Мамочки поймут. В общем, у меня перезагрузка!», — рассказала Мария.

«Красотка», «Стройняшка», «Какая же вы красивая», «Мария, хоть у вас и нет времени на обследования, но вы в очень хорошей форме», «Красавица на отдыхе», — получила актриса и многодетная мать десятки комплиментов от поклонников.

Напомним, троих сыновей Кожевникова родила от гражданского мужа, бизнесмена Евгения Васильева. В 2013 году они обвенчались в Ницце, но в загсе отношения пока не узаконили.