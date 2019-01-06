Суд отказался от многомиллионного залога и продлил арест Александра Кокорина и Павла Мамаева

Сегодня, 6 февраля, в Тверском районном суде города Москвы состоялось очередное слушание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Суд отказался от многомиллионного залога и продлил арест футболистов еще на два месяца. В общей сложности ребята проведут в СИЗО уже шесть месяцев.
На заседании присутствовали мать Александра Кокорина и его избранница Дарья Валитова. Супруга Павла Мамаева не явилась, представлявший интересы семьи юрист Назар Назаров сообщил, что она отсутствует по семейным обстоятельствам и надеется увидеть мужа дома.
Несмотря на то, что семьи футболистов были готовы внести многомиллионный залог (родные Кокорина располагают 10,4 миллионами рублей для этих целей, родные Мамаева — 6 миллионами, передает «КП»), Александру и Павлу продлили арест до 8 апреля.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram