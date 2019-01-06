Суд отказался от многомиллионного залога и продлил арест Александра Кокорина и Павла Мамаева

Сегодня, 6 февраля, в Тверском районном суде города Москвы состоялось очередное слушание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Суд отказался от многомиллионного залога и продлил арест футболистов еще на два месяца. В общей сложности ребята проведут в СИЗО уже шесть месяцев.

На заседании присутствовали мать Александра Кокорина и его избранница Дарья Валитова. Супруга Павла Мамаева не явилась, представлявший интересы семьи юрист Назар Назаров сообщил, что она отсутствует по семейным обстоятельствам и надеется увидеть мужа дома.