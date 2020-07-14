Мимими дня: похожий на ангела внук Валентина Юдашкина очаровал Сеть «поцелуем позитива»

Младший внук Валентина Юдашкина растет настоящим красавчиком. Большие глаза и задорные кудряшки придают ему сходство с ангелом. Почитатели таланта художника-модельера уверены: через несколько лет Аркадий станет копией деда, а пока восхищаются его детскими чертами.

Новое фото, которое опубликовала в своем блоге дочь дизайнера, растрогало Интернет-пользователей. «Хоть нас и опять закрыли... Посылаю поцелуи позитива», — написала под фото Галина Юдашкина.