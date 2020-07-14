Мимими дня: похожий на ангела внук Валентина Юдашкина очаровал Сеть «поцелуем позитива»
Фото: Instagram Валентина Юдашкина
Младший внук Валентина Юдашкина растет настоящим красавчиком. Большие глаза и задорные кудряшки придают ему сходство с ангелом. Почитатели таланта художника-модельера уверены: через несколько лет Аркадий станет копией деда, а пока восхищаются его детскими чертами.
Новое фото, которое опубликовала в своем блоге дочь дизайнера, растрогало Интернет-пользователей. «Хоть нас и опять закрыли... Посылаю поцелуи позитива», — написала под фото Галина Юдашкина.
«Милашка, ангелочек, будь счастливым», «Прелестник», «Какой он сладкий», «Очаровашка. Супер малыш», «Боже какой он чудный», «Львеночек», «Сногсшибательные реснички», «Обожаемый всеми золотой кудряш», «Какое кудрявое солнышко», «Впервые вижу, чтобы у такого маленького ребенка были такие шикарные волосы. Прям копна волос! Наверное, гены дедушки Валентина», — обсуждают восхищенные подписчики.
Несколько месяцев назад Аркаше исполнилось два года. Сын Галины Юдашкиной и Петра Максакова отметил этот день в компании близких — мамы, папы и старшего брата Анатолия.
Фото и видео: Instagram/@gyudashkina/@vyudashkin
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