«Такой кудряш, прям Амурчик»: младший сын Галины Юдашкиной растет настоящим красавчиком

«Какой красивый мальчонка!!! Бесподобно красивый!!!», «Какой же он ангел! Прям Амурчик!! Расхититель женских сердец», «Какой сладкий купидон», «Крыльев не хватает. Настоящих ангелочек», «Херувимчик», «Чудо малыш», «Маленький принц», «Ух-ты какой маленький одуванчик», «Солнечный мальчик», «Какой же сладкий», «Какой же он пупсон», «Обожаю!!! Такой мультяшный», «Кудряшечка», «Молодой Микеланджело», «Вот кого надо на обложках журналов снимать, очень интересный ребенок с изюминкой», — обсуждают коллаж в комментариях.

Многие видят сходство мальчика с знаменитым дедом: «Вылитый дедушка», «Маленький Юдашкин», «Юдашкинский копия».

А вы видите сходство маленького Аркадия с дедушкой?