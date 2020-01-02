Мимими дня: Нюша устроила зажигательные танцы с годовалой дочерью на руках
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Фото: Instagram
Певица Нюша с мужем Игорем Сивовым неделю назад буквально шокировали общественность, признавшись, что их годовалую дочь зовут Симба. Поклонники пары долгое время не могли поверить, что малышку на самом деле назвали кличкой мультяшного героя.
И теперь, когда Нюша и Игорь больше не скрывают свою дочь, они регулярно показывают фото и видео с ней в Instagram. Певица опубликовала в социальной сети милое видео, на котором танцует с малышкой на руках. За кадром слышен радостный голос отца и мужа.
Поклонники пары весь год со дня рождения их малышки гадали, как же ее назвали. В СМИ появлялась информация, что имя необычное и начинается на букву «С». И эта информация оказалась правдивой. Теперь поклонники Нюши обсуждают не только ее имя ( в Сети появилось множество мемов с картинками из «Короля льва», — прим. ред.), но и внешность. Фолловеры сходятся во мнении, что маленькая Симба похожа на отца.
Фото: Instagram
У Игоря Сивова от первого многолетнего брака есть двое сыновей, которых он воспитывает вместе с бывшей супругой и с которыми проводит все свободное время.
Фото и видео: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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