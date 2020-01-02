Мимими дня: Нюша устроила зажигательные танцы с годовалой дочерью на руках

Певица Нюша с мужем Игорем Сивовым неделю назад буквально шокировали общественность, признавшись, что их годовалую дочь зовут Симба. Поклонники пары долгое время не могли поверить, что малышку на самом деле назвали кличкой мультяшного героя.

И теперь, когда Нюша и Игорь больше не скрывают свою дочь, они регулярно показывают фото и видео с ней в Instagram. Певица опубликовала в социальной сети милое видео, на котором танцует с малышкой на руках. За кадром слышен радостный голос отца и мужа.